Le Xiaomi 17 Air annulé à la dernière minute, les compromis étaient trop importants

Pourtant très attendu, le Xiaomi 17 Air n’a jamais vu le jour, sans que l’on sache pourquoi. Et, selon le président de l’entreprise, le smartphone ultra-fin demandait de faire des compromis de performances inacceptables…

La course au smartphone le plus fin semble interminable. En effet, certains fabricants cherchent à proposer des appareils plus légers les uns que les autres, pour le meilleur comme pour le pire. En 2025, Samsung a tenté l’expérience avec le Galaxy S25 Edge. Celui-ci est devenu le smartphone le plus fin du marché, avec une épaisseur d’à peine 5,8 mm. Mais cette finesse est accompagnée de nombreux défauts. L’appareil souffre ainsi d’une autonomie famélique, d’un problème de dissipation de la chaleur, ainsi que d’une partie audio ratée.

Et pourtant, cela n’a visiblement pas empêché Xiaomi de se lancer dans la course. Du moins, dans un premier temps. C’est en substance ce qu’explique le président de Xiaomi, Lu Weibing, qui est récemment revenu sur l’annulation à la dernière minute du projet Xiaomi 17 Air.

Le Xiaomi 17 Air est annulé, place au Xiaomi 17 Max !

Selon le responsable, le Xiaomi 17 Air était sur le point d’être produit en masse. Lu Weibing affirme que le fabricant chinois avait déjà terminé la planification de l’appareil ultra-fin. Xiaomi aurait même procédé aux premières préparations de production, une étape cruciale avant le lancement du Xiaomi 17 Air. Mais l’entreprise aurait subitement fait marche arrière.

En effet, les ingénieurs de Xiaomi n’auraient pas tardé à réaliser les limites qu’impose une finesse extrême. Le Xiaomi 17 Air aurait ainsi souffert d’une autonomie bien trop limitée. De plus, les performances globales du smartphone ultra-fin n’auraient pas été à la hauteur.

L’entreprise se focalise donc désormais sur une version haut de gamme du Xiaomi 17, le Xiaomi 17 Max. Et celui-ci semble être à l’opposé du “défunt” Xiaomi 17 Air. En effet, l’appareil est plutôt grand, avec un écran OLED plat de 6,9 pouces. Côté autonomie, le Xiaomi 17 Max dispose d’une généreuse batterie de 8 000 mAh.

Quoi qu’il en soit, l’annulation du Xiaomi 17 Air ne semble pas avoir refroidi Apple. En effet, la marque à la pomme propose son propre smartphone ultra-fin, l’iPhone Air. Celui-ci ressemblerait d’ailleurs beaucoup aux prototypes du Xiaomi 17 Air qui ont fuité en ligne.

Source : Ithome