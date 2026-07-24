iPhone Ultra : ça ne fait que se confirmer, Apple va repousser la sortie de son premier smartphone pliant

Apple est attendu au tournant avec son tout premier iPhone pliant. Les spéculations à son sujet s’accumulent, mais il y en a une qui semble faire consensus – malheureusement pour les fans de la marque à la pomme qui attendent avec impatience ce nouveau modèle. De nouveaux rapports appuient la thèse selon laquelle la firme de Cupertino aurait pris la décision de repousser sa sortie.

iphone ultra photo volée
Crédits : Ice Universe

En matière de futurs produits, les rumeurs ne coïncident pas toujours. C’est parfois une bonne chose : cela permet de se raccrocher à l’infime espoir que la spéculation nous arrangeant soit celle qui s’avère correcte. Plus un appareil est attendu, plus il fait l’objet de spéculations : c’est notamment le cas de l’iPhone Ultra.

Malheureusement, il y a un sujet autour duquel les rapports semblent exprimer un consensus et cela n’a rien d’encourageant : l’iPhone Ultra aura du retard. Apple ferait face à des problèmes de production, qui l’obligeraient à repousser sa sortie.

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L’iPhone Ultra ne serait pas disponible avant plusieurs mois

Apple aurait complètement chamboulé son calendrier de sortie. L’iPhone 18 devrait être lancé non pas lors de sa conférence de rentrée, mais en mars 2027, aux côtés de l’iPhone 18e. On s’attend alors à ce que la keynote pressentie cette année pour le 8 septembre soit celle de présentation de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max, mais également de l’iPhone Ultra.

Mais officialiser un produit n’est pas synonyme de le commercialiser. Comme le souligne Phonearena, les rapports indiquant un retard pour la commercialisation du tout premier iPhone pliant s’accumulent. Si les délais évoqués varient – d’une sortie en décembre (Barclays Bank) à un lancement au printemps 2027 (ET News) –, le constat est le même : il faudra s’armer de patience avant de pouvoir tenir l’iPhone Ultra entre nos mains.

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Mais voyons le verre plutôt à moitié plein. Ce retard pourrait être utilisé comme un délai de réflexion, ce qui n’est pas plus mal étant donné le prix attendu : puisque l’iPhone Ultra serait lancé en quantités très restreintes, ses prix pourraient s’envoler. Pour l’obtenir, il vous faudrait alors débourser entre 1 850 et 2 300 euros selon les rumeurs – et c’est surtout sa décote spéculée qui devrait vous inquiéter.


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