Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : Amazon dévoile le terrible destin de ces créatures mythiques

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir apporte de nouvelles créatures terrifiantes. La série d'Amazon s'apprête en effet à introduire de nouveaux personnages, qui ont donné des sueurs froides à de nombreux fans au cours de la saga de Peter Jackson…

Créé par J. R. R. Tolkien, l'univers du Seigneur des Anneaux est aussi riche que passionnant. Celui-ci comprend plusieurs races, telles que les Hommes, les Nains ou encore les Elfes. Et, si ces derniers sont réputés pour leur beauté, leur raffinement et leur élégance, la Terre du Milieu regorge également de créatures terrifiantes. En première ligne, on retrouve bien sûr les Uruk-hai, massacrés en masse par Aragorn et ses compagnons, avant que ces derniers ne viennent à bout de Boromir.

Un cran au-dessus, on retrouve les trolls des cavernes. L'un d'entre eux s'en prend à la Communauté de l'Anneau dans les mines de la Moria, avant que Legolas n'achève ce dernier d'un coup de flèche. L'un des monstres les plus impressionnants est sans aucun doute le Balrog qui, en plus de la saga de Peter Jackson, est apparu dans la série Les Anneaux de Pouvoir d'Amazon.

Mais il ne faut pas oublier les Nazgûl, qui traquent sans relâche Frodon afin de lui subtiliser l'Anneau. Créatures sans visage vêtues de noir, celles-ci sont particulièrement terrifiantes. Toutefois, il est important de rappeler que, dans le lore de Tolkien, les Nazgûl n'ont pas toujours été ainsi. Ces derniers étaient autrefois des hommes, avant de basculer.

Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : l'origine des Nazgûl enfin expliquée ?

Et c'est précisément ce que compte explorer la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, selon Empire. En effet, la série d'Amazon se penche sur l'évolution des rois maudits, avant que ces derniers ne finissent par se transformer en Nazgûl.

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« D'une certaine manière, ils suivent le même chemin que Gollum. Le mal engendre le mal, la violence engendre la violence », explique Zubin Varla, qui incarne l'un d'entre eux, baptisé Khamûl l'Oriental. « Leur âme et leur corps se corrompent progressivement jusqu'à être littéralement vidés de leur substance, presque dépourvus de toute forme physique. »

L'acteur fait ainsi référence à l'un des personnages les plus emblématiques des films, Gollum. Initialement, celui-ci était un Hobbit presque normal. Mais, subissant l'influence néfaste de l'Anneau, il s'est progressivement transformé. D'ailleurs, le prochain film The Hunt for Gollum a récemment dévoilé son casting cinq étoiles.

De son côté, la saison 3 de la série Les Anneaux de Pouvoir d'Amazon débarquera sur Prime Video le 11 novembre 2026.