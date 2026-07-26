iOS 26.6 arrive sur iPhone avec une surprise qui prépare déjà iOS 27

Apple s'apprête à mettre à jour son système d'exploitation pour smartphone. iOS 26.6, qui devrait débarquer la semaine prochaine, servira notamment à préparer l'arrivée d'iOS 27. Mais pas que…

Apple iOS 27 Siri AI
Crédits : Apple

L'arrivée du très attendu iOS 27 est imminente. Celui-ci devrait marquer un tournant pour les propriétaires d'iPhone, en apportant notamment Apple Intelligence ainsi que Siri AI, le nouvel assistant vocal de la marque, dopé à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce dernier bénéficiera d'une nouveauté qui le rendra plus utile que Gemini de Google. iOS 27 devrait être déployé en version finale dès septembre prochain.

En attendant, Apple enchaîne les mises à jour pour préparer l'arrivée de la 17ᵉ génération de son OS. En mai dernier, la firme de Cupertino déployait par exemple iOS 26.5 afin de faciliter la transition. C'est donc cette fois au tour d'iOS 26.6, qui débarquera sur iPhone la semaine prochaine.

Comme dit plus haut, iOS 27 apportera de nombreuses nouveautés. Celui-ci pourrait par exemple rendre votre iPhone plus rapide grâce à ce changement de cap d'Apple. Par ailleurs, la fonction Temps d'écran (Screen Time) devrait bénéficier d'une mise à jour bienvenue. En revanche, iOS 26.6 se contente principalement de corriger quelques bugs touchant l'OS d'Apple.

iOS 26.6 : Apple prépare l'arrivée d'iOS 27

En effet, iOS 26.6 se veut être une version de transition. Celle-ci servira notamment à préparer l'arrivée d'iOS 27. C'est en substance ce qu'explique Apple, qui écrit : « Cette mise à jour comprend des corrections de bugs, des mises à jour de sécurité et optimise l'index Spotlight afin de préparer l'arrivée d'iOS 27. »

Parmi les nombreuses nouveautés qu'apportera iOS 27, on retrouve notamment une refonte complète du moteur de recherche d'Apple, Spotlight. Et, bonne nouvelle, iOS 26.6 nous en donne un avant-goût. En effet, iOS 26.6 commence dès maintenant à optimiser l'index de recherche, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

Quoi qu'il en soit, iOS 26.6 n'est pas totalement dépourvu de nouveautés. Parmi celles-ci, on retrouve notamment un nouveau système de notification, qui vous alertera lorsque vous aurez atteint le nombre maximal de contacts bloqués. Enfin, cette mise à jour révèle l'existence d'une future fonctionnalité antivol, qui devrait probablement débarquer à l'occasion de la sortie d'iOS 27.


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