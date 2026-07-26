Tesla accusé de piéger ses conducteurs : les autorités américaines passent à l’action

Rien ne va plus pour l’entreprise d’Elon Musk. Les voitures Tesla sont accusées d’avoir « enfermé » certains de leurs utilisateurs à cause de leurs poignées de porte électroniques. Face à certains accidents, parfois mortels, les autorités pourraient durcir les règles.

Parmi la myriade de modèles de voitures électriques disponibles sur le marché, les Tesla sont de loin les plus reconnaissables. Des modèles tels que la Tesla Model Y, ou encore la Tesla Model 3, qui peut parcourir 900 km en une seule charge sous certaines conditions, affichent un design bien particulier. Et pour cause : l’entreprise d’Elon Musk a largement misé sur l’aérodynamisme, exception faite du très anguleux Cybertruck, le pick-up électrique de la marque.

Mais cet aérodynamisme a un coût, et non des moindres. En effet, le fabricant a choisi de supprimer les poignées de portes saillantes, que l’on retrouve sur la plupart des véhicules classiques. À la place, Tesla a préféré opter pour des poignées 100 % électroniques. Et le problème, c’est que quand plus rien ne fonctionne à bord, les portières ne s’ouvrent plus.

Bien entendu, Tesla a bel et bien prévu une ouverture mécanique de secours. Toutefois, celle-ci serait particulièrement difficile à localiser dans l’urgence, ce qui a conduit à plusieurs drames. Les poignées électriques de Tesla sont ainsi accusées d’être impliquées dans plusieurs accidents mortels, notamment en raison de la difficulté à localiser l’ouverture d’urgence dans la panique.

Tesla : les poignées de porte électriques, un piège mortel ?

C’est en tout cas ce qu’assure Kevin Clouse, ingénieur de la Silicon Valley, qui a demandé l’ouverture d’une enquête officielle. « Le requérant indique qu’à la suite d’une collision frontale, sa Tesla Model 3 de 2022 a subi une perte totale d’alimentation électrique et a pris feu », peut-on lire dans la demande. « En raison de cette coupure de courant, les poignées de porte électriques sont devenues inutilisables. Le requérant affirme ne pas avoir réussi à localiser la poignée mécanique, ce qui l’a contraint à grimper à l’arrière du véhicule pour s’échapper par la vitre d’une portière arrière. »

Cette fois, la victime de l’accident s’en est sortie. Mais ce n’est pas toujours le cas. En effet, certains conducteurs Tesla seraient restés piégés dans leur voiture en flammes et ne s’en seraient pas sortis.

Face à l’augmentation du nombre de plaintes, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine a décidé de prendre des mesures. Celle-ci propose une réglementation qui imposerait aux constructeurs « un système d’évacuation du véhicule robuste et clairement identifiable dans tous les véhicules à moteur ». En attendant, Tesla a récemment annoncé un important changement concernant les poignées de portière de ses véhicules électriques.