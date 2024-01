Xiaomi lance le Poco X6 Pro, premier smartphone avec son interface HyperOS

Xiaomi dévoile trois nouveaux smartphones dans la gamme Poco. L’un d’eux est le Poco X6 Pro, positionné comme un smartphone gaming abordable dont le prix démarre à 349 euros. Il sera aussi le premier téléphone de la marque à bénéficier de HyperOS, la nouvelle interface de Xiaomi qui va remplacer MIUI. Les trois smartphones seront disponibles le 11 janvier.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu parler de Xiaomi en Europe. C’est d’autant plus étonnant de la part de la marque chinoise : nous attendons impatiemment l’annonce de la localisation de son dernier modèle haut de gamme, le Xiaomi 14, dévoilé en Chine fin octobre 2023. Et nous pensions que l’arrivée précoce des Galaxy S24 de Samsung aurait également amené Xiaomi à précipiter le renouvellement de son offre haut de gamme.

Ce n’est finalement pas le cas. Xiaomi semble vouloir attendre le Mobile World Congress de Barcelone, qui aura lieu fin février, pour présenter son prochain fleuron. En attendant, la marque chinoise va dérouler son offre dédiée aux segments abordables. Et elle démarre, comme cela avait fuité, avec sa gamme Poco. Trois téléphones ont été officialisés : le Poco M6 Pro 5G, le Poco X6 5G et le Poco X6 Pro 5G. Ces trois smartphones sont disponibles dès aujourd’hui, aussi bien sur les boutiques Poco et Xiaomi que chez des distributeurs partenaires. Mais uniquement en ligne, comme toujours.

Le Poco X6 Pro 5G embarque un processeur inédit de MediaTek

Commençons cette présentation avec le Poco X6 Pro 5G. Annoncé par la marque comme un smartphone pour le jeu, il profite d’une fiche technique portée sur la puissance avec un processeur MediaTek qui apparait ici pour la première fois. Voici les principaux détails de la fiche technique du Poco X6 Pro :

Écran AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz, définition 1,5K

Gorilla Glass Victus

Processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra

Batterie 5500 mAh compatible charge rapide 67 watts

Capteurs photo 64+8+2 mégapixels avec stabilisation optique

Capteur selfie 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte sous l’écran

Double haut-parleur

Bluetooth 5.4 et WiFi 6

Le smartphone existe en trois couleur, dont la version jaune emblématique. Notez aussi que le Poco X6 Pro sera, avec le Poco X6 et le Poco M6 Pro, le premier smartphone de Xiaomi à être pourvu de HyperOS, la nouvelle interface de la marque qui va remplacer MIUI. Elle est ici basée sur Android 13. Le prix de vente du Poco X6 Pro 5G démarre à 349 euros en version 8+256 Go et monte à 419 euros en version 12+512 Go. Ce téléphone est d’ores et déjà en test à la rédaction.

Poco X6 5G : une fiche technique équilibrée à moins de 300 euros

Continuons avec le Poco X6. Il reprend certaines caractéristiques techniques de la version Pro, notamment l’écran, la charge et la photographie. Pour le reste, il est, sans surprise, un peu moins ambitieux. Voici les détails importants à connaitre :

Écran AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz, définition 1,5K , compatible Dolby Vision

, compatible Gorilla Glass Victus

Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Batterie 5100 mAh compatible charge rapide 67 watts

Capteurs photo 64+8+2 mégapixels avec stabilisation optique

Capteur selfie 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte sous l’écran

Double haut-parleur

Bluetooth 5.2 et WiFi ac

Le Poco X6 5G existe en trois couleurs : noir, bleu et blanc. La version blanche de ce modèle est légèrement nacrée. L’effet est assez beau. Le Poco X6 5G est commercialisé à 299 euros en version 8+256 Go, 329 euros en version 12+256 Go et 369 euros en version 12+512 Go.

Poco M6 Pro : l'essentiel dans un smartphone très abordable

Finissons avec le Poco M6 Pro. Avec ce modèle, on continue de garder certains acquis sur la taille d’écran, le taux de rafraichissement, l’équipement photo avant et arrière, le double haut-parleur, la charge rapide 67 watts, le lecteur d’empreinte sous l’écran, ou encore la certification IP54 contre les éclaboussures et la poussière. Pour le reste, nous descendons encore d’un cran, même sur la connectivité, puisqu’il n’est pas compatible 5G. Voici ces caractéristiques principales :

Écran AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz, définition Full HD+

Gorilla Glass 5

Processeur MediaTek Helio G99-Ultra

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 67 watts

Capteurs photo 64+8+2 mégapixels avec stabilisation optique

Capteur selfie 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte sous l’écran

Double haut-parleur

Bluetooth 5.2 et WiFi ac

Le Poco M6 Pro se décline aussi en trois coloris : noir, bleu et violet. Chaque robe profite d’une double finition, mate et brillante. Côté prix, ils sont contenus. La version 8+256 Go est proposée à 229 euros, tandis que la version 12+512 Go est vendue 299 euros.

Deux informations importantes à signaler sur l’ensemble de ces téléphones. D’abord, le chargeur 67 watts est inclus dans toutes les boîtes. Ensuite, toutes les versions incluant 12 Go de RAM profitent d’une réduction de 40 euros à l’occasion de ce lancement commercial. Les trois téléphones sont d'ores et déjà disponibles. Mais nous ne manquerons pas de les tester en profondeur pour vérifier la promesse de Xiaomi faite aux gamers soucieux de leurs budgets.