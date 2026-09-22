Test Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro : montée en puissance !

Désormais bien connue par nos lecteurs les plus assidus, la marque Zendure avait annoncé il y a plusieurs mois l’arrivée d’une nouvelle famille de solutions de stockage d’énergie, la série SolarFlow Mix. Au programme, des systèmes plus puissants et de plus forte capacité que la SolarFlow AC2400AC+ testé par nos soins il y a quelques semaines. On vous dit tout.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

La nouvelle famille est désormais commercialisée et nous ne pouvions résister à l’envie de tester le fleuron de la gamme, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro. En effet, il s’agit d’une famille composée pour l’heure de trois modèles :

la SolarFlow 3000 Mix AC+ est un modèle plug and play d’une capacité de 8 kWh et qui peut renvoyer une puissance de 3000 W sur une prise de courant, mais dans certaines conditions seulement, en clair sur une prise dédiée, seule sur son circuit avec une protection 16A et des fils de 2,5 mm2 ;

la Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ se distingue quant à elle par sa capacité à pouvoir renvoyer jusqu’à 4000 W, mais en se connectant cette fois directement au tableau électrique de la maison. Une opération qui nécessite l’intervention d’un professionnel ;

se distingue quant à elle par sa capacité à pouvoir renvoyer jusqu’à 4000 W, mais en se connectant cette fois directement au tableau électrique de la maison. Une opération qui nécessite l’intervention d’un professionnel ; enfin, notre bébé du jour, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro qui courronne la gamme en reprenant toutes les fonctionnalités de la SolarFlow 4000 Mix AC+ en intégrant en plus un double MPPT pour venir connecter directement des panneaux solaires.

Une mini gamme restreinte, certes, mais qui répond néanmoins à la plupart des besoins. Ainsi, si vous ne possédez pas encore de panneaux solaires, vous pourrez opter naturellement pour la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro. Mais celle-ci s’accommode aussi d’une installation solaire de toit préexistante ou encore d’un système plug and play type Beem et consorts branchés sur une prise de la maison ou même directement sur la batterie dont la prise AC off grid est bidirectionnelle. Et bien entendu, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro peut combiner toutes ces sources en récupérant le surplus d’énergie solaire de votre toit, celui des panneaux qu’elle accueille directement et celui d’un éventuel kit plug and play ! L’idée demeure de capter l’éventuel surplus solaire produit par la maison pour ne pas l’offrir (ou presque) au gestionnaire de réseau.

Prix et disponibilité

La Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro est aujourd’hui proposée au prix de 2 899 €, mais il faut passer par un revendeur, au moment où nous bouclons ces lignes en tout cas. Ce n’est pas le cas de la Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ qu’il est possible de directement acheter sur le site de la marque, notamment pour la somme de 2 399 €. Enfin la Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ vous coûtera 1 999 €.

C’est un investissement, mais le prix du kilowattheure demeure assez intéressant, surtout que l’on n’achète là pas que du hardware, mais une solution complète avec une application et une IA optimisant le comportement de l’ensemble pour un maximum d’économie. Notons que la marque a prévu de proposer des extensions pour accroître la capacité de ces batteries. Toutefois, nous n’avons aujourd’hui aucune information sur leur prix et leur disponibilité effective.

Petit tour du propriétaire

La Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro est un gros bébé qui nous arrive sur une palette, le tout pesant plus de 95 kg. Autant dire que l’ensemble doit être manipulé à deux. Dans ce gros carton, nous retrouvons bien entendu la batterie proprement dite, qui est parfaitement protégée des chocs grâce notamment à des blocs de mousse haute densité. Un petit carton accueille de son côté les différents câbles, un outil spécial en plastique pour manipuler les connecteurs MC4 des éventuels panneaux solaires…

Une fois la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro sortie, nous ne pouvons qu’apprécier la qualité d’assemblage de ce dispositif qui s’appuie essentiellement sur du métal qui reprend la couleur grise de la série SolarFlow 2400. Avant d’aller plus loin, découvrons donc ce bloc vertical parallélépipédique mesurant 46 x 23 x 82 cm pour un poids de 80 kg environ une fois hors de son carton, avec un design plutôt monolithique. Notons immédiatement que Zendure a été malin, puisque la batterie est équipée de roulettes qui se transforment en un tour de main en pieds, une fois son emplacement trouvé.

La façade accueille un petit écran monochrome, qui indique simplement le niveau de charge de la batterie par segments et l’état de la connexion internet du système. À sa droite se trouve l’unique bouton de la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro qui servira à sa mise sous tension, à son redémarrage ou encore à la réinitialisation de son Wi-Fi. À l’arrière et au-dessus de la batterie, difficile de passer à côté d’un imposant radiateur de refroidissement avec ses ailettes en métal dont l’objectif est bien entendu de refroidir le système. C’est également là que prend place la petite antenne Wi-Fi.

Vous l’aurez sans doute compris, la connectique est renvoyée sur les flancs de l’appareil. Sur la gauche, nous trouvons tout d’abord les entrées solaires au format MC4. Il est possible de brancher deux panneaux ou deux grappes de panneaux. Zendure a prévu un gros bouton rotatif On/Off pour activer ou couper l’entrée solaire. Une mesure de sécurité indispensable. Plus bas, un connecteur propriétaire est prévu pour les futures extensions. Il bénéficie lui aussi d’un bouton de mise sous tension dédié. De l’autre côté, il y a également beaucoup de choses à voir… et à dire.

Derrière des caches en caoutchouc, nous trouvons tout d’abord deux prises qui semblent identiques. Physiquement, il s’agit en effet de deux connecteurs RJ45 pour des câbles Ethernet. Mais en réalité, leur fonction n’est pas la même. En effet, la première permet de s’affranchir d’un Wi-Fi défaillant en venant brancher par un câble directement la batterie à votre box. La seconde est certes physiquement identique, mais elle s’appuie sur la technologie RS485. Elle est destinée à venir se brancher directement sur un compteur connecté Zendure installé dans votre tableau électrique. Cette possibilité permettrait notamment de réduire drastiquement les latences pour une réactivité parfaite du système.

Juste en dessous, un connecteur propriétaire accueille le câble secteur d’une longueur de 3 m fourni. Par son intermédiaire, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro peut renvoyer du courant ou venir se charger en utilisant le surplus solaire. Toujours à droite de la batterie prend place la prise secteur Schuko. Elle prend le nom de prise AC Off Grid, car elle permet d’alimenter un appareil en cas de coupure de courant. Mais elle est bidirectionnelle, c’est-à-dire que vous pouvez aussi venir y brancher un système solaire plug and play. Autre possibilité, utiliser la prise PV-IN AC si vous avez déjà un onduleur solaire installé sur votre toit, par exemple.

Pour la sécurité, la marque a prévu un évent de décharge de pression interne et une prise pour mettre la batterie à la terre.

Que la puissance soit…

Derrière sa carrosserie métallique, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro dissimule des cellules de dernière génération s’appuyant sur la technologie LiFePO4. Elles seraient capables de conserver 70 % de leur capacité initiale après 10 000 cycles, soit approximativement une quinzaine d’années d’utilisation. Et encore, au-delà de cette période, la batterie fonctionnerait certainement encore, mais avec une capacité amoindrie.

La capacité, justement. Elle est de 8 kWh, 8038,4 Wh précisément. Une capacité très importante qui correspondant, par exemple, à une SolarFlow 2400 AC+ équipée de deux batteries supplémentaires. Mais qu’est-ce que cela représente vraiment, sachant que l’entièreté de ladite capacité ne sera pas utilisée, car il convient de conserver une dizaine de pour cent de charge pour éviter la décharge profonde ?

Un frigo, par exemple, pourrait être alimenté durant une semaine ou une grande TV quasiment trois jours. Évidemment, l’idée derrière la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro est avant tout de venir capter le surplus solaire qui intervient, en fonction de la saison et de l’orientation de vos panneaux, entre 12 h et 16 h, pour venir ensuite restituer l’énergie stockée le soir ou la nuit. Si vous n’avez pas de panneaux, il est aussi possible de trouver une petite rentabilité en rechargeant la batterie durant les heures creuses.

…entrée…

Prenons le temps à présent pour voir la puissance que la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro peut accepter en entrée. En ce qui concerne les panneaux solaires directement connectés à la batterie, ils peuvent totaliser une puissance de 2 x 4000 W, 8000 W donc au total, avec une tension comprise entre 30 et 400 V. Seuls les panneaux connectés en série peuvent être exploités par les entrées solaires du système.

Sur la prise PVIN-AC destinée à l’accueil d’un onduleur photovoltaïque externe, la puissance maximale admissible est de 5000 W. Cela veut donc dire que théoriquement la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro est capable de gérer 13 000 W d’entrée solaire ! Énorme. Et ce n’est pas tout, puisque la prise secteur peut accepter des panneaux solaires plug and play.

Sur le secteur, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro accepte 4000 W avec une connexion directe au panneau électrique de la maison. Attention ne pensez pas pouvoir additionner tous ces chiffres, car la puissance totale en entrée ne peut excéder 4000 W simultanément. Ce n’est pas clair ? En fait, si vous avez par exemple 8000 W solaire qui arrivent dans votre Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro, seulement 50 % seront utilisés par elle pour se recharger et le reste sera renvoyé sur le système électrique de la maison pour la consommation de cette dernière ou pour éventuellement un renvoi vers EDF.

…comme en sortie

Passons maintenant aux possibilités de la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro en matière de restitution d’énergie. Cela va dépendre de la manière dont elle est connectée au réseau électrique de la maison. Sur une prise de courant classique, elle peut, pour se conformer à la législation française, renvoyer 800 W. Mais cela serait dommage, car cette solution est capable de faire beaucoup mieux !

Sur une prise dédiée, c’est-à-dire seule sur un circuit utilisant des câbles de 2,5 mm2, une protection contre les surintensités et un disjoncteur de 20 A, il serait possible de renvoyer 3000 W en théorie, mais nous ne le conseillons pas. Pour conserver une bonne marge de sécurité, une limite de 1500 à 2000 W semble raisonnable. La prise en elle-même peut effectivement encaisser 16 A soit 3680 W, mais sur une courte durée seulement.

Il existe, pour aller plus loin, des prises renforcées souvent appelées Green’up. Ces prises ont au départ étaient conçues pour recharger les voitures électriques et peuvent donc supporter une forte puissance plusieurs heures. Elles doivent bien entendu être installées dans les règles de l’art pour que la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro réinjecte 3000 W sur le réseau domestique. Il est possible d’aller encore plus loin en connectant la batterie directement à votre tableau électrique, une opération évidemment délicate qui doit être réalisée par un professionnel. La batterie pourra alors renvoyer jusqu’à 4000 W.

La prise Off Grid de la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro peut de son côté fournir 3680 W à l’appareil branché dessus. Une très grosse puissance atteinte très rarement par les appareils de la maison, surtout un appareil susceptible d’être branché sur elle, car, un four par exemple, est directement connecté au circuit de la maison. Notre gros bébé du jour peut cependant faire encore mieux avec la possibilité d’atteindre 7200 W en pic, durant 0,2 s en l’occurrence, sur sa prise off-grid. L’objectif est d’absorber le courant d’appel au démarrage de certains appareils.

En cas de coupure de courant, vous pouvez sauver le contenu de votre congélateur en le branchant sur la prise off-grid mais le reste de la maison restera dans le noir. Dommage, car c’est un scénario frustrant lorsque la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro est pleine. Pour pouvoir alimenter toute la maison, la batterie prenant le relais en cas de panne de courant, il faut en passer par l’installation d’un équipement supplémentaire, le Zendure PowerHub que la marque vient tout juste de lancer au prix de 719 €. Il est capable de réagir en 10 ms seulement !

Objectif fiabilité et sécurité

Des chiffres impressionnants, mais qui nécessitent la mise en place de plusieurs systèmes de sécurité, au-delà de la question du branchement sur votre réseau électrique. La Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro s’appuie tout d’abord sur un double BMS (Battery Management System), l’électronique en charge du contrôle en temps réel de l’état des cellules et de la batterie proprement dite (surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit…).

L’idée est d’offrir deux niveaux de surveillance et une réactivité plus grande en cas de problème. En effet, la batterie intègre plusieurs technologies de surveillance et d’auto-maintenance intelligentes pour appliquer des stratégies destinées à préserver la santé des cellules et donc votre investissement.

Mais que se passe-t-il si un problème est détecté ? Dans un premier temps, il est possible de couper directement manuellement l’entrée solaire par le bouton rotatif précédemment évoqué ainsi que l’éventuelle batterie d’extension. Ensuite, si vraiment le système semble prendre feu, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro dissimule un système d’extinction incendie sous la forme d’un aérosol concentré. Si les sondes internes perçoivent une brusque montée en température, ce système va se déclencher pour éteindre le début d’incendie. Une vraie sécurité que peu de concurrents proposent.

La Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro affiche un indice de protection IP65 avec une plage de fonctionnement comprise entre -20 et + 55 °C pour la décharge et entre 0 et 55 °C pour la charge. La pluie et les températures extrêmes ne lui font donc pas peur, même si nous vous conseillons de l’installer en intérieur plutôt que directement exposée aux éléments. Pour son refroidissement et donc sa fiabilité, la batterie dispose, en plus de son imposant radiateur passif, d’un ventilateur mécanique dont la vitesse de rotation varie dynamiquement en fonction de la température interne du système. Au contraire, lorsque la température est trop basse, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro intègre un dispositif de chauffage directement implémenté au niveau des cellules.

Installation et première mise en route

Pour notre test, nous avions anticipé en installant il y a quelques mois une prise renforcée Legrand Green’up. Bon soyons francs, un professionnel est venu effectuer le travail en suivant à la lettre les préconisations de la marque française : une ligne dédiée en 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur différentiel de 20 A et un interrupteur différentiel type F de 30 mA. Voilà qui devrait encaisser sans problème toute la puissance que la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro peut renvoyer, mais nous y reviendrons.

La batterie prend place dans un garage non chauffé, mais attenant à la maison. De fait, sa température oscille entre 30 °C l’été et 15 °C l’hiver. Une fois en place, merci au passage aux roulettes qui fonctionnent à merveille, nous bloquons celles-ci. La Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro dispose de deux MPPT pour venir y brancher des panneaux solaires. Et là, nous aussi, nous avions anticipé en installant deux panneaux verticaux de 455 W orientés au sud-ouest. L’idée est de venir compléter les panneaux solaires du toit en hiver et aussi de bien comprendre les techniques inhérentes à la pose de tels équipements : dimensionnement des câbles, sertissage des connecteurs MC4, mise à la terre…

Bon tout semble en place, il est temps d’allumer la batterie puis de l’intégrer à l’application de la marque. Elle est reconnue en quelques secondes puis, dans un premier temps, c’est le Bluetooth qui est utilisé.

Malgré la présence d’une petite antenne, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro nous a causé de petits tracas en matière de Wi-Fi. En effet, elle a eu du mal à conserver une connexion stable avec notre réseau alors que ce n’est pas le cas avec la SolarFlow 2400 AC+ installée à 30 cm. Nous utilisons pourtant un réseau 2,4 GHz dédié aux produits connectés. Il est vrai toutefois que la maison est ancienne avec d’épais murs de pierre. Elle se décroche parfois du cloud de la marque. Qu’à cela ne tienne, nous voulions réaliser l’opération depuis plusieurs mois, nous avons fait venir dans notre garage un câble Ethernet et c’est par son intermédiaire que nous avons connecté la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro au Net. Et après cela, plus aucun problème !

Avant d’aller plus loin, nous appliquons la mise à jour proposée et nous voilà partis pour les premiers réglages.

Il faut tout d’abord distinguer deux strates différentes : la première correspond aux appareils. Il s’agit de la brique hardware du système avec ici, en l’occurrence la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro, mais aussi sa petite sœur, une 2400 AC+ équipée de trois batteries d’extension et notre compteur intelligent Shelly.

Petite note au passage. Zendure propose ses propres compteurs intelligents, l’appareil qui mesure en temps réel la consommation électrique de la maison par le biais de tores ampèremétriques. Ils sont dédiés à l’écosystème de la marque et donc ne peuvent s’interfacer facilement avec des solutions de stockage solaire d’autres acteurs. Si vous êtes certains de ne pas craquer un jour pour autre chose que du Zendure, ce choix peut être intéressant, puisque le compteur peut communiquer directement avec les batteries par câble avec à la clé une latence très faible, car tout ou presque se fera alors en local.

La seconde strate correspond quant à elle au HEMS pour Home Energy Management System. Il s’agit d’un environnement « virtuel » capable de rassembler plusieurs appareils pour coordonner production solaire, batterie et consommation de la maison. Zendure laisse le choix d’utiliser la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro seule ou de l’inscrire dans un HEMS. C’est le choix que nous faisons dans un premier temps et nous voilà donc face à un environnement composé des deux systèmes de batterie et du compteur Shelly, avant d’essayer de laisser la Mix Pro seule dans un HEMS avec le fameux Shelly bien entendu.

Les réglages

Une fois que cela est fait, il faut définir les puissances de charge et de décharge. Cela semble simple, mais pas tant que cela dans notre cas, car les deux batteries présentes ont des capacités différentes en termes de puissance. De plus, elles sont branchées sur des prises de nature différente. Si les différences sont très importantes, Zendure conseille de ne pas les faire fonctionner de concert au sein d’un même HEMS. L’arbitrage entre les deux batteries n’est pas clairement explicité : est-ce automatiquement du 50/50 ? Nous avons dans notre cas opté dans un premier temps pour une autre solution en jouant la prudence, quitte à ne pas tirer 100 % de la mieux-disante, en l’occurrence notre cobaye du jour.

Second réglage à faire, le mode de fonctionnement. En effet la batterie en propose plusieurs afin de s’adapter aux différentes situations et au niveau technique de l’utilisateur. Depuis l’application compagnon, pas moins de 5 modes de fonctionnement sont proposés :

le premier est le mode personnalisé. Il permet tout simplement de définir des plages horaires de charge et de décharge, un choix qui est utile à notre sens en cas d’absence de compteur intelligent type Shelly ;

le deuxième mode est le mode TOU qui optimise votre consommation électrique facturée en fonction du coût de l’énergie. Cela s’adresse donc aux personnes ayant une tarification horaire, soit avec les classiques heures pleines et heures creuses, soit avec une tarification dynamique ;

troisième mode de fonctionnement, le mode « Autoconsommation » analyse en temps réel la consommation de la maison et la production photovoltaïque pour retarder le plus possible l’achat d’électricité à votre fournisseur et limiter la réinjection ;

le quatrième mode, ZENKI, s’appuie sur le précédent en ajoutant une couche d’intelligence artificielle en analysant notamment les prévisions météorologiques et donc de production solaire ;

enfin, Zendure propose le mode automatique pour les personnes cherchant avant tout la simplicité. Le système ajuste automatiquement la puissance de sortie et la charge de la batterie en privilégiant l’excédent solaire et les tarifs d’électricité. Cela peut sembler complexe et un peu redondant parfois. Dans notre cas, nous allons commencer par le mode Autoconsommation pour que la batterie ne se recharge qu’avec le surplus solaire.

Des économies… évidemment

Dans un premier la batterie va se recharger en combinant le surplus fourni par notre parc de panneaux sur le toit de la maison et l’énergie provenant des deux panneaux verticaux directement branchés à elle. Au sein d’un HEMS, nous avons pu atteindre le plafond fixé de 4600 W partagé avec sa petite sœur. En enlevant celle-ci et en conservant les mêmes 4600 W, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro est capable d’atteindre ses 4000 W max de puissance de charge.

Dans ces conditions et dans une pièce à 28 °C, le radiateur devient rapidement chaud lorsque l’on pose la main sur lui et, au bout de quelques minutes, on entend le ventilateur se mettre en action. Pas de panique, il demeure plutôt discret et, dans tous les cas, il s’arrête lorsque la température baisse suffisamment. Dans notre cas, dans le sud de la France en ce début d’un mois de septembre très ensoleillé, notre cycle est particulièrement efficace. En effet, la nuit, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro et la 2400 AC+ se vident dans la voiture électrique qui se charge sur une borne 7,4 kW. Le matin, elles sont à 10 %, notre seuil de décharge paramétré. Dès 9 h 30, nos panneaux fournissent assez pour alimenter la maison et le surplus pointe le bout de son nez. Les deux batteries vont alors commencer à se recharger et elles seront toutes deux pleines à 100 % autour de 15 h 45 lorsque l’ensoleillement est maximal. Autour de 19 h, la production solaire ne suffit plus pour alimenter la maison, qui a un talon de consommation autour de 300 W. C’est surtout l’heure du repas qui approche et les appareils de cuisson, comme le four et l’airfryer sont de gros consommateurs. Les deux produits Zendure prennent alors le relais et alimentent seuls la maison jusqu’à minuit, heure à laquelle la voiture entre en charge en venant cette fois utiliser à la fois l’électricité du réseau et des batteries.

Chaque situation est différente et il faudra certainement mettre un peu la main à la pâte pour optimiser au mieux le système d’énergie de votre domicile. Par exemple, dans notre cas, cela fonctionne très bien en ce moment, mais l’hiver, cela ne sera certainement pas le cas. Les batteries auront du mal à se remplir aussi vite et se posera la question de les faire se vider dans la voiture la nuit. La pompe à chaleur consommera aussi nettement plus pour le chauffage, car, pour l’heure elle s’emploie uniquement à la production d’eau chaude. Il pourrait être plus judicieux de compléter leur charge durant les heures creuses nocturnes, voire de changer le mode de fonctionnement. Le mode ZENKI peut s’avérer judicieux, tout comme le mode personnalisé. Pour parvenir au meilleur compromis, il faut passer par une phase d’observation du comportement de votre maison, entre les saisons, mais aussi selon les jours de la semaine. Pour reprendre notre cas, le WE, la voiture électrique n’est pas utilisée et donc elle ne se charge pas.

L’application estime les économies effectuées quotidiennement, mais, pour des chiffres vraiment précis, il faut accéder à notre sens au relevé direct de votre compteur Linky par le biais de votre fournisseur d’électricité, d’Enedis directement ou d’un service tiers, tel que Hello Watt. Nous n’avons pas assez de recul pour vous donner des chiffres précis, et si c’était le cas, ils ne seraient valides que pour notre maison et notre mode de vie. Sachez par exemple que, pour les 15 premiers jours de septembre, l’application Zendure indique une économie de 33,25 €. Sur cette base seule impossible de calculer un ROI réaliste. Encore une fois, il faut faire preuve de patience et laisser le système fonctionner une année pleine pour obtenir des informations plus précises.

En conclusion

La Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro affiche une puissance de sortie élevée, y compris sur sa prise off-grid. Nous avons ainsi pu y brancher notre voiture électrique dont le câble d’origine ne dépasse pas les 12A soit approximativement 2760 W. La batterie a résisté sans difficulté à une charge de trois heures. De même, par l’intermédiaire de notre prise Green’up, elle a dépassé les 3000 W en continu sans sourciller. Le câble secteur fourni par la marque tiédit à peine. C’est donc du costaud et nous avons affaire évidemment à un produit de qualité. Mais effectivement, cette qualité a un prix : le tarif de 2899 €, plus celui éventuel de l’installation par un professionnel d’une prise renforcée (450 € dans notre cas) peut faire réfléchir. Notamment face à des marques moins connues des non-spécialistes, voire même à des batteries DIY.

Mais Zendure, ce n’est pas que du matériel, c’est aussi du savoir-faire logiciel. Même si, au moment du déploiement de certaines mises à jour, il semble que le système HEMS fonctionne de manière étrange, cela ne dure pas. À l’issue de notre premier mois d’utilisation, nous avons simplement eu un problème d’accès au cloud de la marque durant une demi-journée, rien de très grave, donc, et ce, d’autant plus que, même si les données ne sont pas mises à jour, le système fonctionne toujours en arrière-plan. Le mode Zenki est prometteur et devrait rapidement s’améliorer. On peut, par exemple, imaginer que la batterie pourra anticiper une journée pluvieuse et donc avec une production solaire en berne pour se recharger durant les heures creuses.