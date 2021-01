Xiaomi Redmi Note 9T 5G : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G, smartphone compatible avec le réseau 5G est le plus accessible des smartphones du marché. Proposé à un tarif de départ de 249 € dans sa variante 64 Go et 269 € dans sa variante 128 Go, il débarque en France auprès de l'ensemble des boutiques en ligne. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Redmi Note 9T 5G au prix le plus bas.

💰Où acheter le Xiaomi Redmi Note 9T 5G au meilleur prix ?

Le constructeur chinois Xiaomi revient sur le devant de la scène avec un nouveau smartphone : le Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Il s'agit à l'heure actuelle du plus abordable des smartphones du marché compatible avec le réseau 5G. Le Redmi Note 9T s'affiche en deux coloris, Noir Crépuscule ou Violet Aurore. Chacun des deux modèles est commercialisé en deux éditions : la version en 4 Go / 64 Go est proposée à 249 €, tandis que l'édition 4 Go / 128 Go est vendue 269 €. Ci-dessous, la liste des marchands qui le propose à la vente.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 9T 5G SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 9T 5G SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 9T 5G SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 9T 5G SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 9T 5G SUR LA FNAC

🔎Quelle fiche technique pour le Redmi Note 9T 5G ?

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 800U Octo-Core cadencé à 2.4 GHz, compatible 5G couplé à une puce graphique Mali-G57. Il tourne sous le système mobile Android 10 avec l'interface épurée MIUI 12 du constructeur. Le smartphone est doté d'un écran : 6.53″ avec encoche en goutte d'eau, définition Full HD+ 1080 x 2340 pixels, contraste 1500:1, 450 nits, avec protection Corning Gorilla Glass 5, certification TÜV Rheinland pour faible lumière bleue

Concernant la partie photo, on retrouve un capteur principal de 48 MP (taille du capteur 1/2″, Super Pixel 1,6 μm 4 en 1, taille de pixel 0,8 μm, f/1,79) + 2 MP (macro, 1.75μm) + 2 MP (profondeur, 1.75μm), vidéo 4K@30fps, offrant des modes Nuit, panorama et intelligence artificielle. Le capteur avant est de 13 MP (1.2μm). Coté mémoire interne, deux variantes : 64 Go ou 128 Go (extensible via carte microSDXC).

Niveau connectivité, on retrouve : le Bluetooth 5.0, NFC, A-GPS, GPS, GLONASS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C, jack 3.5mm, lecteur d'empreintes, reconnaissance faciale. Son autonomie est confiée à une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 18W. L'appareil a des dimensions de 162 x 77.3 x 9.1 mm pour un poids de 199 grammes.

👍Pourquoi acheter le Xiaomi Redmi Note 9T 5G ?

Pour son excellent rapport qualité prix mais aussi pour les fonctionnalités qu'il propose. Le smartphone est en effet doté d'un superbe écran d'excellente facture sur cette gamme de prix. La partie photo est sublimée par un capteur 48 Mpx grand-angle qui offre de très beaux clichés (sauf en faible luminosité). Aussi, le terminal permet également d'intégrer deux cartes SIM 5G. Un smartphone au tarif contenu, équilibré et polyvalent, qui répond selon nous à l'ensemble des besoins standard sans aucun problème.