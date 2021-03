Samsung Galaxy A72 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Samsung, dans le cadre de sa conférence qui annonçait l'officialisation du Galaxy A52 en a profité pour présenter le deuxième modèle milieu de gamme tout aussi performant, le Galaxy A72. Le smartphone un cran au dessus de son petit frère est disponible à l'achat. On vous dit où l'acheter au meilleur prix dès à présent.

💰Samsung Galaxy A72 : ou l'acheter au prix le plus bas ?

Le Galaxy A72, modèle milieu de gamme et successeur du Galaxy A71 sorti en 2020 est proposé à un tarif de départ de 479 €. Tout comme le Galaxy A52, il fait la part à de belles améliorations. Voici la liste des marchands qui le proposent d'ores et déjà à la vente. De plus, du 17 mars au 7 avril 2021 inclus, Samsung vous offre une paire de Galaxy Buds+ blancs pour l’achat ou la location d’un Galaxy A72.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY A52 SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY A72 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY A72 SUR LA FNAC

La Fnac et Darty proposent 50€ de bonus reprise pour l'achat en ligne avec retrait en magasin (Click&Collect) d'un smartphone Samsung Galaxy A72 et pour le retour d’un smartphone usagé lors du retrait en magasin. Offre valable du 17/03/2021 au 27/04/2021 inclus.

🆚Quelles différences entre le Galaxy A71 et Galaxy A72 ?

Les différences entre le Galaxy A71 et Galaxy A72 sont assez limitées. Il profite des mêmes évolutions design et techniques que le Galaxy A52. Pour la partie affichage, le smartphone est doté d'une dalle Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La capacité de la batterie a également été revue à la hausse ici 5000 mAh compatible charge rapide (25 watts). Le terminal propose aussi la certification d’étanchéité, le design en verre (Gorilla 5), en polycarbonate et en aluminium. Pour la partie hardware, c'est dorénavant un processeur Snapdragon 720G qui remplace le Snapdragon 730. Sans oublier les deux haut-parleurs et la certification Dolby Atmos.

Pour la partie photo, le capteur principal reste le même : 64 mégapixels. Mais il gagne le stabilisateur optique du A52. Le capteur 12 mégapixels avec objectif grand-angle du A71 reste aussi (angle de vue à 123°, comme précédemment).

Le capteur macro 5 mégapixels du A71 est conservé également. En revanche, la caméra pour calculer les profondeurs est supprimée et remplacée par un module beaucoup plus utile : un capteur 8 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 3x). Ce capteur est équipé d’un autofocus et d’un stabilisateur optique.