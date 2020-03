Xiaomi présente le Mi 10 Lite 5G, un smartphone 5G ultra complet à moins de 400 euros

Avec le Mi 10 et le Mi 10 Pro, Xiaomi a également levé le voile sur la version allégée de son flagship, le Mi Lite 5G. Attendu au mois de mai en Europe et compatible 5G, le smartphone sera vendu 399 euros. Soit l’un des montants les plus bas pour un téléphone équipé de cette connectivité.

L’officialisation en Europe des Mi 10 et Mi 10 Pro était attendue aujourd’hui. Et Xiaomi a répondu à l’appel en organisant une conférence de presse en ligne pour dévoiler les configurations, les prix, les opérateurs et distributeurs, ainsi que les dates de lancement des smartphones, en notant bien que, compte tenu des circonstances actuelles, il pourrait y avoir un petit retard à l’allumage. Toutefois, le Mi 10 devrait bien arriver en France le 7 avril 2020 à partir 799 euros. Retrouvez dans nos colonnes notre article complet sur ce double lancement.

La paire de flagships n’était cependant pas seule. Elle a dû partager la scène avec une télévision connectée sous Android TV (également évoqué dans nos colonnes dans un article dédié), un purificateur d’air et un routeur WiFi 6, ainsi qu’un troisième smartphone mystère. Les rumeurs laissaient entendre qu’il pourrait s’agir de la version internationale du Redmi K30 5G. Ce ne fut pas le cas. Il s’agit du Mi 10 Lite 5G, un smartphone qui a réussi à passer sous le radar des fuites et des indiscrétions.

Un smartphone 5G sous la barre des 400 euros

Hormis une fiche technique équilibrée et un design qui fait écho à celui des Mi 10 et Mi 10 Pro, le principal intérêt du Mi 10 Lite 5G est son prix. Le smartphone sera en effet proposé à 399 euros en version 128 Go (la version 64 Go à 349 euros n’arrivera pas en France). Il s’agira très certainement du smartphone 5G le moins cher du marché, battant très largement Nokia. Ce dernier a présenté le Nokia 8.3 5G en fin de semaine dernière. Son prix de vente est fixé à 599 euros pour une fiche technique relativement proche.

En effet, le Mi 10 Lite 5G profite d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, d’un Snapdragon 765G avec modem 5G intégré, une batterie de 4160 mAh compatible avec une charge rapide de 20 watts, un quadruple capteur photo dont le capteur principal est un modèle 48 mégapixels. Vous noterez que le volume de RAM n’est pas précisé ici, comme la définition de certains appareils photo, du capteur selfie ou de la définition de l’écran). Contacté par nos soins, Xiaomi France promet que ces détails seront dévoilés d’ici la sortie en mai.

Bien sûr, ce n’est pas au Nokia 8.3 5G que Xiaomi compare son smartphone milieu de gamme, mais à une concurrence bien plus prestigieuse : iPhone 11 et Galaxy S20 5G. Ce ne sont pourtant pas d’eux dont Xiaomi devrait avoir peur, mais de son propre catalogue. En effet, Redmi a annoncé le Redmi K30 5G en Chine fin 2019, un mobile qui présente lui aussi une fiche technique assez proche, mais légèrement au-dessus (au niveau batterie et au niveau photo), pour un prix qui pourrait être plus agressif encore. Un combat fratricide qui sera passionnant !