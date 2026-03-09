Xiaomi 18 : sortie anticipée, module photo repensé… voici comment la marque voudrait concurrencer Apple

La série Xiaomi 17 venant d’être lancée à l’international, tous les regards indiscrets peuvent désormais s’adonner pleinement aux rumeurs sur la gamme Xiaomi 18. Les dernières spéculations portent sur la date de lancement, ainsi que sur le module caméra du modèle Ultra.

Xiaomi a organisé une conférence de lancement le 28 février dernier. La marque chinoise y a présenté une multitude de nouveaux appareils : batterie externe magnétique ultra fine, traqueur d’objets pour concurrencer l’AirTag d’Apple, Xiaomi Watch 5 et même un concept d’hypercar créé pour le célèbre jeu de simulation de courses automobiles, la Xiaomi Vision Gran Turismo.

En tête d’affiche figurait toutefois la série Xiaomi 17, que nous avons pu prendre en main. Maintenant que cette gamme a été lancée à l’international et n’a plus aucun secret pour nous, c’est désormais la série Xiaomi 18 qui se retrouve sous le feu des projecteurs. Cette fois-ci, c’est le modèle Ultra qui fait l’objet de rumeurs : sur sa date de sortie, mais également sur son module photo.

Date de lancement et nouveau module photo : voici les dernières fuites sur le Xiaomi 18 Ultra

C’est au leaker Smart Pikachu, relayé par nos confrères de Notebookcheck, que nous devons ces fuites. Commençons d’abord par la date de lancement. Avec le Xiaomi 17 Ultra, la marque chinoise a bouleversé son calendrier : si à l’international rien n’a changé puisque le smartphone a été présenté en février aux côtés des autres modèles de la gamme en février, il a été officialisé en Chine en décembre. Selon Smart Pikachu, Xiaomi s’apprêterait à réitérer l’expérience avec son successeur – et cela pourrait même devenir la norme.

Quant aux versions non-Ultra, Xiaomi pourrait les lancer en septembre. Ce choix ne serait pas anodin : ce serait pour coller à la date de sortie des futurs iPhone, les nouveaux smartphones d’Apple étant toujours présentés lors d’une Keynote en septembre. Si ce n’était pas déjà assez clair avec le saut dans la numérotation, le Xiaomi Tag ou la batterie externe ultra fine compatible MagSafe : la marque chinoise veut directement concurrencer Apple, sur bien des terrains.

Passons enfin au dernier volet de la fuite : le module photo du Xiaomi 18 Ultra. Si le Xiaomi 17 Ultra s’est délesté d’un objectif pour passer à un système triple au profit d’un zoom mécanique à focale variable, le Xiaomi 18 Ultra pourrait embarquer, de nouveau, quatre capteurs. On ignore encore tout à son sujet, mais les mois à venir devrait être riches en informations – la photo étant l’argument de vente ultime des Xiaomi Ultra.