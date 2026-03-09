Il recrée un Lego “ordinateur” de 1979 grandeur nature et le rend fonctionnel

Un ingénieur allemand a pris une brique Lego de 1979 représentant un ordinateur et en a fait une machine opérationnelle à l'échelle humaine. Le résultat est aussi étonnant qu'amusant.

Apple M2x2 pièces detachees
Les composants utilisés pur recréer la brique Lego / Crédits : Paul Staal via Watt IV

Les premières briques Lego datent de 1932. Ce qui est à l'origine un simple jouet pour enfants est aussi devenu un passe-temps pour adultes proposant des modèles complexes et impressionnants une fois assemblés. Au fil de leurs années d'existence, les Lego se sont largement inspirés de la vie réelle, que ce soit pour représenter des métiers ou des objets du quotidien. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver une brique “ordinateur” dès 1979. Numérotée 3039p23, elle est en forme de coin avec en façade un écran vert et trois points colorés.

C'est cette petite brique qui sert d'inspiration à l'ingénieur allemand Paul Staal. Son objectif est simple sur le papier : recréer une version à taille humaine de l'ordinateur imaginé par Lego il y a maintenant presque 50 ans. Et tant qu'à faire s'arranger pour qu'il soit fonctionnel. Il y est parvenu à l'aide d'une imprimante 3D, d'un mac Mini M4, d'un écran 7 pouces et pas mal de temps passé à chercher comment faire rentrer tout ça dans le châssis.

Cette brique Lego “ordinateur” de 1979 prend vie sous la forme d'une vraie machine

En illustration de cet article, les pièces nécessaires au projet. Ci-dessous : le résultat final avec la brique originale en guise de comparaison. Notez que les deux tenons (les protubérances rondes que lesquelles s'attachent les briques Lego) sont ici des poignets utiles. Celle de gauche sur la photo contrôle le volume ou encore le changement de piste pendant la lecture de musique. Celle de droite est un chargeur sans fil pour Apple Watch ou Airpods.

Apple Lego M2x2
La brique Lego ordinateur sur sa reproduction fonctionnelle M2x2 / Crédits : Paul Staal via Watt IV

Sans compter l'imprimante 3D et le mac Mini M4, l'ensemble des composants et matériaux a coûté 75,22 euros exactement. Paul Staal se sert principalement de la machine comme interface de contrôle pour sa maison connectée. Si vous en voulez une aussi, l'internaute détaille tout le processus de fabrication sur son site Watt IV.


