Xiaomi confirme qu’Apple inspire toujours ses choix, jusque dans le nom de ses smartphones

Le prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi a déjà fait parler de lui. La marque a confirmé un choix de nom qui rappelle fortement celui des iPhone. Une décision assumée qui vise à placer les deux géants sur le même plan.

Apple a présenté la semaine dernière ses nouveaux iPhone lors de sa keynote de septembre. Quatre modèles ont été dévoilés : l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, ainsi que les deux déclinaisons premium, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Dans ce contexte, le choix d’un numéro de série ou d’un nom devient stratégique, car il place immédiatement un constructeur face à son concurrent direct. Certains fabricants choisissent même d’adapter leur numérotation pour ne pas paraître en retard d’une génération.

Xiaomi a officialisé le nom de sa prochaine gamme phare : ce sera la série Xiaomi 17. La firme saute ainsi volontairement le chiffre 16 pour se retrouver au même rang que l’iPhone 17. Cette annonce a été faite par Lu Weibing, cadre dirigeant de l’entreprise, qui a reconnu vouloir « s’aligner sur l’iPhone ». Jusqu’ici, la génération la plus récente était la série Xiaomi 15, avec les modèles Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra lancés fin 2024. La marque ne cherche donc pas à cacher son intention de se placer face à Apple.

La série Xiaomi 17 reprend même les appellations Pro et Pro Max d’Apple

En plus du saut de numérotation, Xiaomi adopte exactement la même nomenclature que son concurrent américain. Trois modèles sont prévus : Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max. Ce choix rappelle directement les déclinaisons iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max lancées cette il y a quelques jours. En utilisant ces appellations, le géant chinois cherche à donner l’image d’une gamme au même statut que celle d’Apple.

Cette décision suscite déjà des critiques. Certains estiment que Xiaomi aurait pu se contenter du chiffre 17 sans copier les suffixes d’Apple. Le constructeur chinois avait déjà l’habitude de sauter certains numéros, comme le 4, jugé malchanceux dans le pays. Mais ici, la motivation est différente : il s’agit clairement de rivaliser directement avec l’iPhone. La série Xiaomi 17 sera lancée en Chine d’ici la fin du mois, tandis que la sortie internationale devrait attendre le premier trimestre 2026.