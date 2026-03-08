NordVPN lance une protection des appels pour bloquer les arnaques et le démarchage téléphonique

La « Protection des appels », la nouvelle fonctionnalité de NordVPN, vise à lutter contre les arnaques et les appels téléphoniques abusifs. Elle est capable d’alerter les utilisateurs avant même qu’ils ne décrochent.

Blocage des appels frauduleux

En France, les fraudes par appels ont doublé en 2025 selon l’Arcep. Les appels et SMS abusifs ont en effet connu une augmentation de 113%, avec plus de 23 000 signalements de consommateurs l’année dernière.

Face à cette menace grandissante, NordVPN vient d'annoncer l’arrivée d'une fonctionnalité inédite : la Protection des appels. Elle est déjà disponible sur Android dans plusieurs régions, notamment dans l’Union européenne, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Un filtre contre les appels frauduleux

Cette fonctionnalité s’ajoute aux nombreuses options de sécurité déjà disponibles dans NordVPN, notamment via la Protection Anti-Menaces Pro. Celle-ci est conçue pour bloquer de nombreux types de menaces : virus et malwares, publicités abusives, ou encore le phishing.

Le blocage des appels repose sur une technologie proche de celle de la protection anti-phishing. Concrètement, NordVPN dispose désormais d’une base de données sur les numéros fraudeurs.

Lorsque vous recevez un appel, l’outil analyse diverses informations pour déterminer s’il est potentiellement dangereux. Vous recevez systématiquement un avertissement visuel avec le type de menace : arnaque, démarchage (télémarketing), « services financiers probables ». Vous aurez ensuite le choix entre décrocher, rejeter ou simplement ignorer l’appel.

Reste à voir si cette protection sera réellement efficace face aux numéros usurpés, une technique fréquemment utilisée par les fraudeurs.

Comment activer la protection des appels dans NordVPN

Comme indiqué précédemment, cette fonctionnalité est accessible pour le moment uniquement sur Android. Elle est intégrée à la Protection Anti-Menaces Pro, disponible dans les formules Plus et Ultime de NordVPN. Pour en profiter, vous devez donc disposer de l’un de ces deux abonnements (à partir de 3,59 € par mois en ce moment).

Ensuite, ouvrez NordVPN et allez dans l’onglet Protection Anti-Menaces Pro. Assurez-vous que la fonctionnalité est activée, tout comme l’option « Protection des appels ». L'application vous redirigera alors vers les paramètres de votre téléphone pour terminer la configuration. Suivez les instructions affichées à l’écran en accordant les autorisations nécessaires.

Source


