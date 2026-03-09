Free offre un an d’accès à Canal+ gratuitement à certains abonnés, voici comment savoir si vous y avez droit

Free vient de faire un très joli cadeau à ses abonnés, qui peuvent dès aujourd'hui profiter gratuitement de tous les programmes Canal+ pendant un an. En revanche, il semblerait que tout le monde n'y ait pas droit. On vous explique comment vérifier si vous faites partie des heureux élus.

Comme tous les opérateurs, il arrive que Free réserve de mauvaises surprises en augmentant les prix. Mais ce dernier a aussi la délicatesse de faire de nombreux cadeaux qui sont généralement les bienvenus. Ces derniers mois par exemple, les abonnés ont eu droit à un accès gratuit à Cartoon Network pendant un mois, ou encore à Paramount+ là aussi pour un mois. Mais cette fois, le trublion des télécoms s'est surpassé, et ce n'est pas pour nous déplaire.

Depuis quelques jours, ce dernier a en effet lancé une nouvelle offre qui va particulièrement plaire aux cinéphiles, sérivores et autres grands amateurs de rencontres sportives. Plusieurs abonnés ont ainsi remarqué qu'ils avaient désormais accès gratuitement à Canal+ La Chaîne grâce à leur abonnement, et ce pendant un an. De quoi se mettre à jour sur tous les contenus cultes proposés par la chaîne ces dernières années, ou suivre en direct la Champions League ou encore la Formule 1.

Sur le même sujet — Free étend cette fonction bien pratique de son application à encore plus d’abonnés Freebox, êtes-vous concernés ?

Comment savoir si vous avez droit à un an de Canal+ gratuit grâce à votre abonnement Free

Pour l'heure, il semblerait toutefois que tous les abonnés Free ne soient pas éligibles à cette belle offre. Comme l'explique Tiino-X 83 sur X (anciennement Twitter), “certains abonnés Delta” y ont droit pour le moment. Free n'ayant pas communiqué sur les contours de l'offre, il revient aux abonnés de vérifier par eux-mêmes s'il y ont accès. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de vous rendre dans votre espace client.

Une fois connecté à votre compte, rendez-vous dans la rubrique Télévision, puis cliquez sur Canal+. C'est ici que s'affichera l'offre si elle vous est proposée. Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton Choisir cette offre pour qu'elle soit automatiquement ajoutée à votre abonnement. Au terme des 12 mois, l'accès à Canal+ se coupera de lui-même. Free précise également que cette offre est sans engagement.