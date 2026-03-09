Free offre un an d’accès à Canal+ gratuitement à certains abonnés, voici comment savoir si vous y avez droit

Free vient de faire un très joli cadeau à ses abonnés, qui peuvent dès aujourd'hui profiter gratuitement de tous les programmes Canal+ pendant un an. En revanche, il semblerait que tout le monde n'y ait pas droit. On vous explique comment vérifier si vous faites partie des heureux élus.

Canal+
Crédits : 123RF

Comme tous les opérateurs, il arrive que Free réserve de mauvaises surprises en augmentant les prix. Mais ce dernier a aussi la délicatesse de faire de nombreux cadeaux qui sont généralement les bienvenus. Ces derniers mois par exemple, les abonnés ont eu droit à un accès gratuit à Cartoon Network pendant un mois, ou encore à Paramount+ là aussi pour un mois. Mais cette fois, le trublion des télécoms s'est surpassé, et ce n'est pas pour nous déplaire.

Depuis quelques jours, ce dernier a en effet lancé une nouvelle offre qui va particulièrement plaire aux cinéphiles, sérivores et autres grands amateurs de rencontres sportives. Plusieurs abonnés ont ainsi remarqué qu'ils avaient désormais accès gratuitement à Canal+ La Chaîne grâce à leur abonnement, et ce pendant un an. De quoi se mettre à jour sur tous les contenus cultes proposés par la chaîne ces dernières années, ou suivre en direct la Champions League ou encore la Formule 1.

Sur le même sujet — Free étend cette fonction bien pratique de son application à encore plus d’abonnés Freebox, êtes-vous concernés ?

Comment savoir si vous avez droit à un an de Canal+ gratuit grâce à votre abonnement Free

Pour l'heure, il semblerait toutefois que tous les abonnés Free ne soient pas éligibles à cette belle offre. Comme l'explique Tiino-X 83 sur X (anciennement Twitter), “certains abonnés Delta” y ont droit pour le moment. Free n'ayant pas communiqué sur les contours de l'offre, il revient aux abonnés de vérifier par eux-mêmes s'il y ont accès. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de vous rendre dans votre espace client.

Une fois connecté à votre compte, rendez-vous dans la rubrique Télévision, puis cliquez sur Canal+. C'est ici que s'affichera l'offre si elle vous est proposée. Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton Choisir cette offre pour qu'elle soit automatiquement ajoutée à votre abonnement. Au terme des 12 mois, l'accès à Canal+ se coupera de lui-même. Free précise également que cette offre est sans engagement.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xiaomi 18 : sortie anticipé, module photo repensé… voici comment la marque voudrait concurrencer Apple

La série Xiaomi 17 venant d’être lancée à l’international, tous les regards indiscrets peuvent désormais s’adonner pleinement aux rumeurs sur la gamme Xiaomi 18. Les dernières spéculations portent sur la…

Ouf, le HDR est de retour sur Disney+, voici pourquoi il avait disparu

Ces dernières semaines, les abonnés Disney+ ont eu la mauvaise surprise de constater la disparition progressive du HDR sur la plateforme de streaming. Alors que l’on pensait la sentence définitive,…

Les banques pourraient devoir rembourser immédiatement les victimes de phishing en Europe

Les fraudes au phishing continuent de faire de nombreuses victimes en Europe. Une nouvelle position juridique pourrait changer la manière dont les banques gèrent ces situations. Elle pourrait obliger les…

NordVPN lance une protection des appels pour bloquer les arnaques et le démarchage téléphonique

La « Protection des appels », la nouvelle fonctionnalité de NordVPN, vise à lutter contre les arnaques et les appels téléphoniques abusifs. Elle est capable d’alerter les utilisateurs avant même…

Un OS entièrement conçu par l’IA, une mise à jour urgente pour votre Samsung, c’est le récap’ de la semaine

Un internaute laisse l’IA créer son propre système d’exploitation, le Galaxy S26 Ultra livré en avance, le patch de sécurité de mars débarque chez Samsung, c’est le récap’ de la…

Xiaomi S20 : le robot aspirateur est à seulement 86 €, l’offre se termine ce soir !

Xiaomi est le spécialiste des appareils high-tech avec un excellent rapport qualité-prix. Mais à l’occasion du Choice Day AliExpress, le robot aspirateur Xiaomi S20 est à un prix hallucinant. Pour…

Honor Magic V2 à prix sacrifié : dernières heures pour vous offrir cet incroyable smartphone pliable, vite !

Sorti pour presque 2000 euros, le smartphone pliable Honor Magic V2 est maintenant disponible pour seulement 573,53 euros. C’est un excellent prix pour un smartphone de cette qualité qui peut…

Garmin Forerunner 255 : la montre GPS multisport passe sous les 160 €

La Garmin Forerunner 255, toujours aussi populaire, voit son prix chuter au plus bas. Pendant quelques heures encore, AliExpress la propose sous la barre des 160 €. Découvrir l’offre sur…

Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Un mécanisme de tarification dynamique sur le PS Store modifie les prix des jeux selon certains critères. L’un d’entre eux semble être la connexion ou non à un compte PlayStation…

Le câble inclus avec le Galaxy S26 Ultra n’est pas compatible avec la charge rapide du smartphone

Pour recharger le Galaxy S26 Ultra à pleine vitesse, il ne faut pas utiliser le câble inclus dans la boîte du smartphone. Tout cela n’est pas très intuitif, Samsung.  Certains…