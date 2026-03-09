Les futurs iPhone pourraient coûter moins cher grâce à cette nouvelle technique de fabrication

Apple continue de chercher des moyens de réduire les coûts de fabrication de ses appareils. Une nouvelle méthode de production pourrait bientôt entrer en jeu. Elle pourrait même permettre à la marque de proposer des iPhone moins chers.

apple iphone 17 pro max test

Apple fait évoluer régulièrement les matériaux et les procédés utilisés pour fabriquer ses appareils. Les iPhone récents utilisent par exemple des alliages plus légers et des châssis plus résistants. Ces changements servent autant à améliorer la solidité qu’à optimiser la production. Ils permettent aussi à l’entreprise de mieux contrôler ses coûts, un enjeu important alors que les smartphones deviennent toujours plus complexes à fabriquer.

Ces dernières années, Apple a déjà introduit plusieurs techniques de fabrication inédites. La marque a notamment expérimenté l’impression 3D pour certaines pièces en métal. L’Apple Watch Ultra 3 possède ainsi des éléments en titane produits avec cette technologie. Nous avons également pu le constater lors de notre test de l’iPhone Air, dont le port USB-C en titane est lui aussi fabriqué grâce à ce procédé. Cela permet de produire des composants plus fins tout en limitant la quantité de matière utilisée.

Apple envisage d’utiliser l’impression 3D d’aluminium pour fabriquer le châssis des futurs iPhone

Selon les informations de Bloomberg, Apple étudie désormais l’utilisation de l’impression 3D pour produire certaines pièces en aluminium. Cette technique pourrait servir à fabriquer les boîtiers d’Apple Watch ainsi que les châssis des iPhone. L’objectif serait de rendre la production plus rapide et plus efficace. En utilisant ce procédé, les ingénieurs pourraient réduire le gaspillage de métal et simplifier certaines étapes de fabrication.

Cette approche pourrait aussi avoir un impact sur les prix. Une production plus efficace signifie souvent des coûts plus faibles pour le fabricant. Apple pourrait donc réduire légèrement le prix de certains appareils ou maintenir ses tarifs malgré l’augmentation du coût des composants. La marque cherche depuis plusieurs années à optimiser ses chaînes de production pour limiter les pertes de matière et simplifier l’assemblage.

Bloomberg évoque également d’autres changements en préparation chez Apple. La marque prévoirait notamment une nouvelle palette de couleurs pour les prochains iMac attendus plus tard cette année. Pour l’instant, l’impression 3D d’aluminium reste au stade de l’étude, mais elle montre que le constructeur continue d’explorer de nouvelles méthodes pour concevoir ses produits.


