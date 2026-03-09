Windows 11 : cette option supprimée mais très réclamée devrait faire son retour

Longtemps après sa suppression sans réelle justification, Microsoft préparerait le retour d'une fonctionnalité demandée depuis par de nombreux utilisateurs. Elle a été aperçue dans une mise à jour à venir de Windows 11.

Windows 11
Crédits : 123RF

Quand Windows 11 se met à jour, on attend au pire des corrections de bugs, au mieux de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement, certains correctifs font émerger d'autres problèmes, tandis que quelques uns suppriment des fonctionnalités sans raison apparente. Et s'il y a bien une chose que les utilisateurs d'un système d'exploitation détestent, c'est qu'on leur enlève purement et simplement des possibilités.

Lire aussi – Windows 11 améliore enfin sa fonctionnalité de partage audio avec cette fonctionnalité basique, mais il y a un hic

Dans la grande majorité des cas, Microsoft reste sourd aux plaintes des internautes à ce sujet. Mais parfois, la firme de Redmond revient sur sa décision et réintroduit l'option disparue. Soit telle quelle, soit sous une forme modifiée. Ici, c'est la première solution qui semble avoir été adoptée. Il est question de la barre des tâches, et plus précisément du centre d'actions. Celui qui s'ouvre quand vous cliquez sur l'icône du volume ou d'Internet en bas à droite.

Windows 11 ferait revenir une option très pratique de la barre des tâches

À l'époque, vous pouviez supprimer et ajouter des tuiles dans le centre d'actions. Ce n'est plus possible depuis longtemps. Désormais vous pouvez juste changer la position de celles présentes par défaut dans la liste. Bonne nouvelle : l'internaute phamtomofearth a découvert le retour de la fonction d'ajout/suppression dans le build 26300.7965 de Windows 11. Vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous : un clic droit dans la zone ouvre un sous-menu avec la ligne “Modifier les paramètres rapides“.

Cela fait apparaître une icône permettant de désépingler (donc supprimer) une tuile, ou bien d'en ajouter une autre via un bouton dédié en bas. En revanche, on ne sait pas s'il sera possible d'agir sur tous les raccourcis ou si Microsoft en rendra certains inamovibles. La mise à jour intégrant la fonction est en cours de test. Il faudra attendre plusieurs semaines avant qu'elle soit déployée chez tous les utilisateurs.


