Xiaomi 14 officiel : le nouveau smartphone phare de la marque met le paquet sur la photo

Xiaomi a dévoilé son nouveau smartphone phare, le Xiaomi 14. S’il veut encore une fois être à la pointe de la technologie, il mise particulièrement sur la photo pour convaincre. Son arme secrète ? Le partenariat entre Xiaomi et Leica, qui a activement participé à sa conception.

Il était attendu, le voilà officiel ! Xiaomi a dévoilé son tout nouveau téléphone phare, le Xiaomi 14. Son smartphone ultra haut de gamme qui vient affronter les autres mastodontes du marché. Pour convaincre, le fabricant chinois mise sur un point bien précis : la photo. C'est bien simple, il veut être le meilleur.

Le Xiaomi 14 embarque un écran AMOLED de 6,36 pouces, avec une définition « 1,5K » et un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz (LPTO). A l’intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM, ainsi que 256 ou 512 Go de mémoire selon les modèles. La batterie est de 4610 mAh avec une charge rapide de 90 Watts. Dernier point : le Xiaomi 14 embarque Android 14 avec Hyper OS. Le constructeur promet 4 ans de mises à jour OS et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Xiaomi 14 Chipset Snapdragon 8 Gen 3 Ecran 6,36 pouces

AMOLED

1,5K 2670 x 1200 pixels (460 ppp)

1-120 Hz LTPO

3000 nits

Gorilla Glass Victus OS HyperOS 1.0 / Android 14 RAM 12 Go Stockage 256, 512 Go MicroSD Non Photo Grand-angle 50 MP f/1.6

Ultra grand-angle 50 MP

Téléobjectif 50 MP Selfie 32 MP Batterie 4610 mAh

Recharge filaire 90W

Sans fil 50W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68 Dimensions 152,8 x 71,5 x 8,20 mm

193g

Le Xiaomi 14 mise avant tout sur la photo

C’est bien sur la partie photo que Xiaomi veut convaincre, notamment grâce à son partenariat avec Leica. La firme allemande a ainsi conçu les lentilles des capteurs. Il y en a trois au total, tous de 50 mégapixels : un grand angle (f/1.6, 23 mm Summilumix), un ultra grand angle (f/2.2, 14 mm) ainsi qu’un téléphoto (f/2.0, 75 mm).

Leica ne fait pas qu’apporter sa technique, mais aussi sa fameuse « patte » que nous avions déjà pu tester sur le Xiaomi 13 Ultra. L’utilisateur a le choix entre deux modes, le mode Vibrant et le mode Authentic. S’ils n’apportent pas une extrême fidélité des couleurs, ces modes proposent des clichés avec un traitement similaire à ce qu’on trouve sur les boîtiers de la marque.

Côté design, Xiaomi reste sur ses fondamentaux avec des lignes proches de celles du Xiaomi 13. Trois coloris sont disponibles (vert, noir et blanc), et le téléphone dispose d'un châssis en verre trempé tenu par un cadre en aluminium. Ce qui attire, l’œil, c’est bien entendu cet énorme module photo carré, toujours relégué dans un coin. Le détail qui tue, c'est cette bande de métal granuleuse qui l'entoure et qui lui donne un aspect ultra premium.

A lire aussi – Test Xiaomi 13 : Bon pied, mauvais oeil

Nous avons pu rapidement prendre le Xiaomi 14 en mains et le premier contact a été très satisfaisant, malgré un châssis qui a tendance à attirer les traces de doigts. Agréable à la manipulation, parfaitement équilibré et prometteur en photo, il pourrait créér la surprise en 2024.

Le Xiaomi 14 est disponible à partir du 26 février 2024. Voici les tarifs annoncés :

256 Go : 999 euros

512 Go : 1099 euros

Le test arrive dans les prochains jours sur Phonandroid, restez à l’affut !