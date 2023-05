Android : l’autonomie des smartphones va s’envoler en 2023, voici pourquoi

ARM, l'entreprise leader dans le domaine de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs, a pris une décision audacieuse en introduisant sa première gamme de cœurs de processeurs exclusivement conçus pour la technologie 64 bits, qui arriveront dans les prochains processeurs pour smartphones Android dès la fin de l’année.

Ça y est, on sait à quoi s’attendre en termes de performances pour les prochaines puces pour smartphones Android qui arriveront dès la fin de l’année. ARM vient de présenter sa nouvelle architecture ARMV9.2. Parmi les nouveaux cœurs, on trouve le Cortex-X4, un cœur « performance » destiné aux puces pour smartphones haut de gamme.

Ce dernier offre des performances accrues de 15 % tout en consommant 40 % d'énergie en moins par rapport à son prédécesseur. Cela se traduit par des lancements d'applications plus rapides, une interface plus réactive et une autonomie potentiellement améliorée pour les jeux et autres tâches gourmandes en ressources.

L’architecture ARM est plus économe que jamais

En plus d’améliorer l’efficacité énergétique du cœur le plus performant, le Cortex-A720, qui succède au cœur de milieu de gamme A715, est également axé sur la longévité et l'efficacité énergétique. ARM affirme que le A720 est 20 % plus économe en énergie que le modèle de l'année dernière, et ne donne aucune indication sur le gain de performances. Cette génération sera donc vraiment dédiée à améliorer l’autonomie de nos appareils avec une augmentation de la puissance plus faible que les années précédentes.

Enfin, citons le noyau d'efficacité Cortex-A520, conçu pour les tâches peu exigeantes, qui serait 22 % plus efficace que son prédécesseur, tout en offrant des performances supérieures de 8 %. Cela signifie que même les utilisateurs légers peuvent s'attendre à une consommation réduite de leur batterie.

Quelles seront les prochaines puces à utiliser ces cœurs ?

ARM n'a pas dévoilé le nom de ses clients, mais étant donné que la majorité de l'industrie mobile repose sur l'architecture ARM, il est probable que des sociétés comme Qualcomm et MediaTek utiliseront les nouveaux cœurs Cortex comme base de leurs futurs modèles de systèmes sur puce. Toutefois, il n'est pas certain qu'Apple adopte ces nouveaux cœurs ARM, car la société n'est pas encore passée à l'architecture ARMV9 plus récente.

Parmi les processeurs qui utiliseront cette nouvelle architecture, on peut citer le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le Dimensity 9300 de MediaTek ou encore l’Exynos 2400 de Samsung, que l’on retrouvera dans les Galaxy S24 l’année prochaine. Tous auront droit à des configurations de cœurs différentes. Qualcomm et MediaTek devraient ouvrir le bal dès le mois de novembre en utilisant leurs puces dans des smartphones chinois.

Les rumeurs les plus récentes laissent entendre que le Dimensity 9300 utilisera 4 cœurs Cortex-X4 et quatre cœurs Cortex-A720, tandis que Snapdragon 8 Gen 3 misera sur une configuration plus équilibrée avec 1 cœur Cortex-X4, 4 cœurs Cortex-A720 et 3 cœurs Cortex-A520. L’Exynos 2400 serait le seul à utiliser 9 cœurs au lieu de 8, mais on sait que les trois seront gravés en 4 nm. Il faudra attendre 2024 pour que les smartphones Android s’alignent sur Apple en adoptant une gravure plus fine de 3 nm.

ARM ne néglige pas non plus les performances graphiques. L'entreprise lance les GPU Immortalis-G720, Mali-G720 et Mali-G620, qui offrent de meilleures performances tout en réduisant la consommation d'énergie. Ces GPU introduisent des technologies utilisant moins de bande passante, ce qui permet de réaliser des scènes plus complexes et des images HDR. L'Immortalis-G720, en particulier, offre un gain de performance de 15 % par rapport à son prédécesseur, tout en étant 15 % plus efficace.

L'arrivée des nouveaux cœurs et GPU d'ARM devrait améliorer considérablement les performances des smartphones, en particulier en termes de gaming. En dévoilant les GPU Mali-G720 et Mali-G620, ARM s'adresse également à un marché plus large, en apportant des capacités et des fonctionnalités de GPU haut de gamme à des téléphones phares plus abordables.