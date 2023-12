Le Xiaomi 14 Pro ne sortirait pas en France, et on sait peut-être pourquoi

Mauvaise nouvelle pour les fans de Xiaomi, tous les smartphones haut de gamme de la série 14 n’arriveraient pas en France au début de l’année prochaine, si l’on en croit des informations trouvées dans le développement d’HyperOS.

En novembre dernier, Xiaomi annonçait en grande pompe ses deux nouveaux flagships, les Xiaomi 14 et 14 Pro. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que les appareils arrivent tous les deux en France, comme c’était le cas des générations précédentes, le modèle le plus cher pourrait finalement ne jamais sortir chez nous.

D’après les informations de xiaomiui, il n’y aurait plus de développement logiciel en cours pour les versions globales d’HyperOS de Xiaomi pour le 14 Pro, contrairement au 14 qui est toujours en développement. La dernière version remonte à il y a deux mois, ce qui semble indiquer que Xiaomi a abandonné le projet de lancer le smartphone en dehors de Chine.

Seul le Xiaomi 14 arriverait en France en 2024

Le lancement avorté du Xiaomi 14 Pro était suspecté depuis quelques semaines maintenant, puisque Xiaomi n’a fait certifier que son Xiaomi 14 chez les différents organismes de certifications au cours des derniers mois. Xiaomi adopterait donc la même stratégie qu’avec la série 11, le Xiaomi Mi 11 Pro n’étant jamais sorti en dehors de la Chine.

Tout porte donc désormais à croire que seul le modèle le plus petit de la série sera lancé chez nous, et cela a peut-être un peu de sens. Cette année, beaucoup ont critiqué le manque de différences entre les deux modèles.

Le Xiaomi 14 Pro est certes plus grand, mais les autres changements se limitent à un écran avec une définition 2K, une recharge sans fil 120W et une ouverture à f/1.46 pour la caméra principale. Les smartphones sont donc finalement presque identiques. Xiaomi aurait probablement fait payer cher la mise à niveau vers la version supérieure en France, mais aurait ainsi risqué de voir les ventes du modèle Pro être cannibalisées par celles du modèle le plus compact, qui offre un rapport qualité-prix bien plus intéressant.

Il est également possible que Xiaomi veuille réserver le segment premium au Xiaomi 14 Ultra, dont on sait qu’il arrivera bien chez nous au second trimestre 2024. Il reste maintenant à savoir à quel prix sera proposé l’appareil, car les 1499 euros du Xiaomi 13 Ultra n’ont vraisemblablement pas convaincu beaucoup de fans de s’offrir le smartphone.

Source : xiaomiui