Xiaomi 14 Pro : l’écran du smartphone sera plus lumineux que votre TV

Xiaomi présentera à la fin du mois prochain ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14 et 14 Pro. Ceux-ci promettent déjà de battre plusieurs records, et notamment en ce qui concerne la luminosité de leur écran.

À un mois seulement du lancement des prochains Xiaomi 14 et 14 Pro, leur fiche technique respective commence à se préciser. D’après ce que nous savons déjà à leur sujet, c’est surtout au niveau de l’écran des smartphones que Xiaomi va concentrer ses efforts.

En effet, on s’attend à ce que le géant chinois réduise considérablement les bordures noires tout autour de la dalle. Celles-ci ne mesureraient que 1,3 mm sur le Xiaomi 14, et seulement 1 mm sur le Xiaomi 14 Pro, ce qui serait un record pour l’industrie. Cependant, d’après les informations du leaker @That_Kartikey, Xiaomi va également augmenter significativement la luminosité de ses appareils.

Le Xiaomi 14 Pro promet d’être le smartphone le plus lumineux du marché

@That_Kartikey dévoile sur son compte X que Xiaomi préparerait un écran hors du commun pour son Xiaomi 14 Pro, puisque celui-ci serait capable de monter jusqu’à 3000 nits de luminosité. C’est beaucoup plus que n’importe quel smartphone à l’heure actuelle, et même davantage que la plupart des téléviseurs haut de gamme du marché. En comparaison, les iPhone 15 se contentent de « seulement » 2000 nits, tandis que le Xiaomi 13 Ultra est capable d’atteindre les 2600 nits.

Il s’agirait une nouvelle fois d’une dalle TCL CSOT de dernière génération, et non plus d’une dalle Samsung comme sur le Xiaomi 13 Pro précédent. Xiaomi mettrait fin à son partenariat avec le géant coréen sur cette génération de smartphone, et il faudra attendre les tests pour savoir s’il s’agit ou non d’une bonne nouvelle.

En plus des nouveautés pour l’écran, @That_Kartikey dévoile également que le Xiaomi 14 Pro va abandonner son capteur photo principal de 1 pouce pour un modèle plus petit, de 1/1,28 pouce. Cependant, ce dernier ouvrira à seulement f/1.4, et offrira même une ouverture variable. Il faudra également attendre les tests pour savoir si cela se traduira par une amélioration pour les photos en basse luminosité.

En attendant la sortie du Xiaomi 14 en Chine dès la fin du mois d’octobre, tous les yeux sont pour l’instant tournés vers le lancement des Xiaomi 13T en France. Xiaomi tiendra son événement dès demain à Berlin, et nous serons évidemment sur place pour suivre l’événement.