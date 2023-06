Le Snapdragon 8 Gen 3 déjà repéré sur un benchmark avant son lancement

Qualcomm présentera d’ici quelques mois une toute nouvelle puce haut de gamme à destination des smartphones Android, mais avant sa sortie officielle, le Snapdragon 8 Gen 3 a déjà été aperçu dans un benchmark.

Le 24 octobre prochain, Qualcomm lèvera le voile sur le Snapdragon 8 Gen 3, son SoC de nouvelle génération qui équipera les smartphones Android les plus puissants de l’année 2024. Alors que les spéculations vont bon train concernant les performances que l’on peut attendre de la puce, cette dernière vient finalement de révéler de quoi elle était capable sur un benchmark.

Sur Weibo, un réseau social chinois, un internaute a dévoilé une image du premier smartphone équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, le QRD8650 (Qualcomm Reference Design avec une puce SM8650). Il s’agit d’un smartphone conçu par Qualcomm lui-même pour tester le processeur et montrer de quoi il est capable. Lors de la présentation du Snapdragon 8 Gen 2, nous avions d’ailleurs pu essayer l’année dernière le QRD86550.

Le Snapdragon 8 Gen 3 veut frôler la barre des 2 millions de points sur AnTuTu

Le QRD8650 a été photographié en plein test AnTuTu V10, et le smartphone a obtenu pas moins de 1 771 106 points sur le benchmark. En comparaison, dans notre propre test, le modèle précédent avait obtenu 1 282 869 points. Nous avons donc affaire ici à un gain d’environ 38%, ce qui est considérable d’une génération à l’autre.

Pour atteindre un tel score, la puce Snapdragon 8 Gen 3, qui porte le nom de code « qti pineapple », utilise une toute nouvelle configuration de cœurs ARM. On devrait retrouver 1 cœur Cortex-X4, 5 cœurs Cortex-A720 (ou trois coeurs Cortex-A720 et deux coeurs Cortex-A715) et 2 cœurs Cortex-A520.

Évidemment, il s’agit encore du design de référence, et on s’attend à ce que les smartphones de différents fabricants dépassent aisément la barre de 1 800 000 points sur le benchmark. Sur Geekbench 6, le leaker Tech_Reve sur Twitter s’attend à ce que la puce atteigne les 2250 points sur un cœur, et les 7100 points en multicœur, ce qui représenterait également une hausse conséquente par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 actuel. Il reste maintenant à voir si Qualcomm parviendra à améliorer ce score d’ici la sortie de la puce dans quelques mois. Elle arrivera ensuite dans la foulée dans les premiers smartphones, tels que le Xiaomi 14.