Xiaomi 14 : lancement le 26 octobre avec une fonctionnalité attendue depuis des années

Ça y est, on sait enfin quand Xiaomi prévoit de lancer ses prochains smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14. Le fabricant chinois nous donne rendez-vous dès le 26 octobre prochain, soit dans quelques jours seulement.

On pensait initialement que Xiaomi lancerait ses Xiaomi 14 le 27 octobre prochain, mais les deux nouveaux smartphones haut de gamme du fabricant chinois arriveront finalement encore plus rapidement que prévu. Les Xiaomi 14 et 14 Pro seront officiellement dévoilés le 26 octobre 2023, à 19 heures en Chine, soit à 13 heures en France.

Les smartphones n’arriveront pas seuls, puisque Xiaomi profitera de la conférence pour lancer d’autres appareils. On s’attend notamment à l’arrivée d’une télévision Xiaomi TV S Pro de 85 pouces, qui ne devrait malheureusement pas arriver en France, ainsi que d’une montre haut de gamme Xiaomi Watch S3. Au programme, un écran OLED circulaire de 1,43 pouce, un rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

Le Xiaomi 14 va enfin passer à la 4K pour la caméra frontale

Depuis des années maintenant, on reprochait à Xiaomi de ne pas permettre aux utilisateurs de ses smartphones de capturer des vidéos en 4K avec la caméra frontale. Ses smartphones devaient jusqu’à présent se contenter de filmer des vidéos en 1080p, quand la plupart des appareils de la concurrence avaient déjà sauté le pas vers une définition plus élevée.

Xiaomi devrait enfin corriger le tir avec ses Xiaomi 14, si l’on en croit plusieurs leakers sur la Toile. On ne sait pas si cette fonctionnalité sera ou non réservée au modèle Pro, mais il s’agira d’un ajout bienvenu qui devrait plaire à de nombreux utilisateurs. D’ailleurs, les Xiaomi 14 vont également corriger un gros défaut des séries précédentes en adoptant un port USB 3.2, permettant ainsi des transferts de données plus rapides. Auparavant, seul le Xiaomi 13 Ultra avait eu droit à cette connectique.

La conférence sera également l’occasion pour Xiaomi de présenter son nouveau système d’exploitation, baptisé HyperOS. Plus qu’une simple surcouche d’Android, ce nouvel « OS » va suivre la même approche qu’HarmonyOS en étant directement compatible avec l’Android Open Source Program. On sait d’ailleurs qu’HyperOS va fortement ressembler à MIUI au niveau de l’interface pour ne pas dépayser les utilisateurs.