Le Xiaomi 14 Ultra apporterait des fonctionnalités photo jamais vues sur un smartphone

Comme chaque année, le Xiaomi 14 Ultra pourrait bien devenir un des nouveaux champions de la photographie sur smartphone, notamment grâce à l’utilisation de capteurs encore plus performants que l’année précédente.

Avant son lancement officiel en Chine le 22 février prochain et sa présentation en Europe prévue le 25 février au MWC 2024, Xiaomi a déjà officiellement annoncé l’arrivée du Xiaomi 14 Ultra, son nouveau smartphone ultra haut de gamme de 2024. Avec son tarif attendu à 1499 euros en Europe, on s’attendait à ce que celui-ci embarque les meilleures technologies disponibles sur le marché, et c’est vraisemblablement ce que le fabricant chinois compte faire.

Xiaomi a non seulement levé le voile sur le design de l’appareil, mais également sur ce qu’il faut attendre de sa partie photo. Chaque année, c’est sur le modèle Ultra que Xiaomi utilise les meilleurs capteurs, et là encore, la partie photo promet de nous surprendre. Voici tout ce que l’on sait déjà à son sujet.

Le Xiaomi 14 Ultra veut faire trembler le Galaxy S24 Ultra en photo

Pour ce qui est de sa configuration photo, le Xiaomi 14 Ultra est toujours équipé de 4 caméras. On retrouve cette fois-ci un nouveau capteur principal LTY900 de 1 pouce, plus performant que la génération précédente. Xiaomi annonce que ce dernier est capable de collecter 136% de lumière supplémentaire, notamment grâce à son ouverture plus large de f/1.63.

Il est épaulé par une caméra ultra grand-angle de 50 MP, un capteur téléobjectif IMX858 de 50 MP offrant un zoom optique 3,2X (f/1.8), ainsi qu’un périscope IMX858 offrant un zoom optique 5X (f/2.5). Eux aussi peuvent alors récolter davantage de lumière que sur le Xiaomi 13 Ultra. Cependant, ils sont surtout tous deux dotés d’une lentille liquide, leur permettant d’également capturer des clichés macro. Le Xiaomi 14 Ultra devrait donc disposer de 3 modes macro : un sur l’ultra grand-angle, un sur le téléobjectif et un sur le périscope. Il devrait donc poser beaucoup de problèmes à ses concurrents.

Xiaomi profite aussi du lancement du Xiaomi 14 Ultra pour annoncer un institut Xiaomi x Leica Optical. Ce dernier visera à créer de nouveaux systèmes optiques d’imagerie mobile, qui pourront être utilisés dans de futurs smartphones haut de gamme de la marque.