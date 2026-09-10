Xbox récupère Physint, le prochain jeu d’Hideo Kojima abandonné par PlayStation

Le prochain jeu de Kojima a une nouvelle maison. Sony n’en voulait plus, alors Microsoft a saisi la balle au bond pour ses consoles Xbox. C’est le deuxième titre de Kojima Productions prévu sur les machines de la firme de Redmond.

Physint Xbox Hideo Kojima

Peu importe ce que l’on peut penser de lui ou de ses œuvres, Hideo Kojima ne laisse pas les adeptes de jeux vidéo indifférents. Après s’être fait connaître pour le mythique Metal Gear Solid en 1999 (le premier volet de la saga étant sorti en 1987), il a finalement choisi l’indépendance pour se lancer dans des projets plutôt expérimentaux. Les deux Death Stranding en étant un bon exemple. Pour la suite, on savait que Kojima Productions, le studio du créateur, travaillait sur un titre appelé Physint.

Prévu pour la PlayStation, Sony a abandonné le projet sans entrer dans les détails du pourquoi. La firme a simplement évoqué « une décision difficile de mettre fin à la collaboration avec Kojima Productions ». L’homme parle plutôt d’un avis « reçu de manière inattendue » à la mi-juin 2026. Mais après trois mois de recherches acharnées, selon ses dires, Physint a trouvé une nouvelle plateforme : les Xbox de Microsoft.

Le jeu Physint d’Hideo Kojima sortira sur Xbox finalement

Asha Sharma, PDG de Xbox, se félicite de ce partenariat : « Les créateurs ont le choix quant au lieu et à la manière de donner vie à leurs idées. Nous sommes honorés que Kojima-san ait choisi Xbox pour collaborer avec Kojima Productions sur Physint. Son ambition de bousculer les conventions reflète le type de créativité que nous souhaitons soutenir chez Xbox. »

Lire aussi – Hideo Kojima (Metal Gear) aurait pu faire un jeu Matrix en 1999, mais on a “oublié” de lui en parler

Elle rappelle également qu’un autre jeu de Kojima est prévu sur les consoles de la firme, OD. Annoncé en 2022, il s’agit d’un jeu d’horreur dont on ne sait pas encore grand chose, si ce n’est ce que montre un premier trailer diffusé en septembre 2025. Il n’a pas encore de date de sortie, mais devrait arriver avant Physint que l’on attend vers 2030. Selon son créateur, il s’agit d’un jeu voulant « redéfinir le genre action-espionnage pour les joueurs du monde entier ». Tout un programme.


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