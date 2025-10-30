Hideo Kojima (Metal Gear) aurait pu faire un jeu Matrix en 1999, mais on a “oublié” de lui en parler

Hideo Kojima, célèbre créateur de jeux vidéo, apprend en 2025 que les réalisatrices de Matrix voulaient un jeu sur leur film en 1999. Personne n’a jugé bon de le mettre au courant à l’époque.

Il y a un avant et un après Matrix. Sorti en 1999, le films des Wachowski révolutionne le cinéma et inspire encore aujourd’hui beaucoup de créateurs. Devant le succès planétaire du long-métrage, ce n’était qu’une question de temps avant que les adaptations en jeu vidéo débarquent.

Et en effet il y en a eu plusieurs. Elles sont cependant assez peu mémorables. Ça aurait pu être très différent puisque Hideo Kojima, à qui l’on doit Metal Gear notamment, était pressenti pour proposer son adaptation vidéoludique de l’univers de Matrix.

Le média Time Extension dévoile qu’à l’époque, un tel projet était envisagé. Lors de leur rencontre avec plusieurs employés de Konami dont le PDG Kasumi Kitaue en 1999, les Wachowski demandent si un jeu Matrix dirigé par Hideo Kojima est possible. La réponse de Kitaue est cinglante : “Non“. À l’origine, on pensait que Kojima avait assisté à la scène, mais ce n’est pas le cas.

Il y aurait pu y avoir une jeu Matrix signé Hideo Kojima en 1999

“J’ai été surpris de voir sur les réseaux sociaux que les sœurs Wachowski m’avaient « proposé un projet de jeu Matrix ! » en 1999. Pendant toutes ces 26 années, personne ne m’avait jamais parlé d’une telle conversation“, écrit Kojima sur X (Twitter). Il relate ensuite comment il plusieurs fois eu l’occasion de discuter avec les frères Wachowski lors de la promotion de Matrix au Japon en 1999, sans que le sujet soit évoqué une seule fois.

Lire aussi – Nous vivons dans une simulation à la Matrix, ce scientifique en est sûr !

Pourquoi un tel secret ? La raison la plus plausible est que Konami voulait que Kojima se concentre sur Metal Gear Solid 2, alors en développement. De l’aveu même du principal concerné : “À ce moment-là, j’étais déjà extrêmement occupé par MGS2 et je n’aurais probablement pas pu accepter l’offre immédiatement. Mais si quelqu’un me l’avait proposée, il y aurait peut-être eu moyen de trouver une solution“. Rien ne dit que le résultat aurait marqué les esprits, mais on aurait quand même aimé voir ça.