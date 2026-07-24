Windows 11 cache un émulateur secret capable de faire tourner des jeux Xbox 360, bientôt une annonce officielle ?

Surprise, il semblerait que Windows 11 soit capable de faire tourner des jeux Xbox 360 et Microsoft n'a pas pensé à nous prévenir. Certes, la technologie semble pour le moment très rudimentaire et instable, mais dans la théorie, elle fonctionne. Et pourrait bien être lancée officiellement d'ici peu.

fermeture store Xbox 360
Crédits : Microsoft

Il y a quelques mois, la rumeur qui annonçait l'arrivée d'un émulateur officiel Xbox et Xbox 360 sur Windows 11 a fait des émules. Mais depuis, silence radio chez Microsoft, sûrement trop occupé à licencier des milliers de personnes et à saccager des studios acclamés par les fans et la critique. Pourtant, le projet avance visiblement en interne. Sans pour autant être une annonce officielle, la firme a admis, de manière détournée, que l'émulateur en question existe bel et bien.

Cette semaine, celle-ci a pris tout le monde de court en lançant 4 jeux de la Xbox originelle sur le Xbox Store : BLiNX The Time Sweeper, Fusion Frenzy, Crimson Skies: High Road to Revenge et Conker: Live & Reloaded. Or, ces jeux ne tournent pas nativement sur PC, Microsoft ayant inclus un émulateur dans le dossier de téléchargement pour pouvoir les lancer. Ce petit détail a attisé la curiosité des dataminers, qui ont récemment fait une découverte fort intéressante.

Sur le même sujet — Cet émulateur fait tourner des jeux Xbox 360 sur Android, mais un détail doit vous freiner

Il est théoriquement possible d'émuler des jeux Xbox 360 sur Windows 11

En fouillant un peu dans le code de ce fameux émulateur Xbox, les dataminers ont en effet découvert que celui est en réalité… un émulateur Xbox 360. Plus exactement, il s'agit d'un émulateur Xbox 360 faisant tourner XeFu, l'émulateur qui permettait de faire tourner les jeux Xbox sur la Xbox 360. Vous suivez ? En résumé, il s'agit concrètement d'un émulateur dans un émulateur. Mais d'un émulateur Xbox 360 !

A priori, il serait donc théoriquement possible de faire tourner des jeux Xbox 360 sur Windows en utilisant cette technologie. Quelques développeurs ont essayé et pour le moment, les retours sont quelque peu mitigés. Cela fonctionne certes, mais on est encore bien loin d'un niveau de stabilité et de performances acceptables. Reste que cela montre bien que Microsoft s'intéresse à l'émulation de ses propres consoles sur Windows 11. Et que l'on pourrait bien avoir droit à une solution grand public d'ici quelque temps.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Spotify développe enfin cet outil indispensable pour une application de streaming musical

Si vous utilisez Spotify, c’est probablement pour écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio. Ce n’est assurément pas pour identifier des morceaux : l’application ne propose pas cet…

À cause du piratage raté d’OpenAI, l’IA pourrait être coupée sur simple ordre du gouvernement américain

Aux États-Unis, deux élus veulent obliger les géants de l’intelligence artificielle à installer un bouton d’arrêt d’urgence. En cas de dérapage grave, l’État pourrait ordonner l’extinction pure et simple d’un…

Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 vont recevoir plus de mises à jour majeures que les précédentes montres de Samsung

Samsung vient de confirmer la nouvelle, vous pourrez utiliser votre Galaxy Watch 9 ou Galaxy Watch Ultra 2 plus longtemps que leurs prédécesseures. Celles-ci auront en effet droit à une…

Grosse augmentation de prix pour l’iPhone 18 Pro Max ? Cette fuite le laisse penser

Un leaker affirme connaître le prix de l’iPhone 18 Pro Max dans son pays. Après une rapide conversion, il est bien supérieur à celui de l’iPhone 17 Pro Max à…

Google Home : Gemini n’a plus la « mémoire d’un poisson rouge » grâce à la dernière mise à jour (et pas seulement)

La firme de Mountain View vient de déployer la seconde mise à jour de juillet pour Google Home et elle apporte une avalanche de nouveautés et elles concernent aussi bien…

Le Soleil dissimulait un trésor sous nos yeux, il aura fallu un supercalculateur pour le débusquer

Depuis des décennies, le Soleil semblait contenir deux fois moins d’argent que les météorites les plus primitives. Cet écart embarrassait les astronomes, incapables de désigner un coupable. Une nouvelle analyse…

Xbox lance son cloud gaming gratuit avec publicité, comment ça marche ?

Le cloud gaming n’est plus réservé aux abonnés Game Pass chez Xbox. Microsoft annonce tester une offra gratuite financée par la publicité. En octobre dernier, la rumeur enflait : Microsoft…

Prime Video donne désormais accès à des jeux vidéo en plus des films et séries

Amazon annonce l’intégration de son service de cloud gaming Luna directement dans l’application Prime Video, depuis laquelle il devient possible de lancer des jeux en streaming. Amazon tente par tous…

L’UE inflige à Google une amende de 890 millions d’euros pour abus de position dominante sur Search et le Play Store

Google est accusé d’avoir privilégié ses propres services sur la recherche web et le Play Store d’Android. La Commission européenne a sévi en prononçant une amende de 890 millions d’euros….

iPhone 13 Pro : il chute à moins de 350 € pendant les soldes grâce à ce code promo, c’est un prix sacrifié !

Vous voulez vous offrir un iPhone sans vous ruiner ? L’iPhone 13 Pro est fait pour vous. C’est un modèle encore performant qui permet de faire d’excellentes photos et vidéos….