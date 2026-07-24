Windows 11 cache un émulateur secret capable de faire tourner des jeux Xbox 360, bientôt une annonce officielle ?

Surprise, il semblerait que Windows 11 soit capable de faire tourner des jeux Xbox 360 et Microsoft n'a pas pensé à nous prévenir. Certes, la technologie semble pour le moment très rudimentaire et instable, mais dans la théorie, elle fonctionne. Et pourrait bien être lancée officiellement d'ici peu.

Il y a quelques mois, la rumeur qui annonçait l'arrivée d'un émulateur officiel Xbox et Xbox 360 sur Windows 11 a fait des émules. Mais depuis, silence radio chez Microsoft, sûrement trop occupé à licencier des milliers de personnes et à saccager des studios acclamés par les fans et la critique. Pourtant, le projet avance visiblement en interne. Sans pour autant être une annonce officielle, la firme a admis, de manière détournée, que l'émulateur en question existe bel et bien.

Cette semaine, celle-ci a pris tout le monde de court en lançant 4 jeux de la Xbox originelle sur le Xbox Store : BLiNX The Time Sweeper, Fusion Frenzy, Crimson Skies: High Road to Revenge et Conker: Live & Reloaded. Or, ces jeux ne tournent pas nativement sur PC, Microsoft ayant inclus un émulateur dans le dossier de téléchargement pour pouvoir les lancer. Ce petit détail a attisé la curiosité des dataminers, qui ont récemment fait une découverte fort intéressante.

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Il est théoriquement possible d'émuler des jeux Xbox 360 sur Windows 11

En fouillant un peu dans le code de ce fameux émulateur Xbox, les dataminers ont en effet découvert que celui est en réalité… un émulateur Xbox 360. Plus exactement, il s'agit d'un émulateur Xbox 360 faisant tourner XeFu, l'émulateur qui permettait de faire tourner les jeux Xbox sur la Xbox 360. Vous suivez ? En résumé, il s'agit concrètement d'un émulateur dans un émulateur. Mais d'un émulateur Xbox 360 !

A priori, il serait donc théoriquement possible de faire tourner des jeux Xbox 360 sur Windows en utilisant cette technologie. Quelques développeurs ont essayé et pour le moment, les retours sont quelque peu mitigés. Cela fonctionne certes, mais on est encore bien loin d'un niveau de stabilité et de performances acceptables. Reste que cela montre bien que Microsoft s'intéresse à l'émulation de ses propres consoles sur Windows 11. Et que l'on pourrait bien avoir droit à une solution grand public d'ici quelque temps.