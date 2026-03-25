Xbox Game Pass : prix plus abordables, version avec pub… Voici les scénarios envisagés avec le retour de la Xbox

Un récent rapport dévoile la feuille de route de la division Gaming de Microsoft. Au-delà d’un retour de la Xbox physique incarnée par le Project Helix, Asha Sharma, la nouvelle PDG, envisagerait de rendre le Game Pass plus attractif et aurait un avis tranché à propos de l’utilisation de l’IA.

Arrivée dans un contexte tendu – la prédominance de Sony, le déclin des ventes de consoles (phénomène ne touchant pas uniquement les Xbox) –, Asha Sharma, la nouvelle PDG de la division Gaming de Microsoft, est attendue au tournant. Mais ses actes corroborent, pour le moment, ses différentes prises de paroles et notamment son engagement pour « le retour de la Xbox » avec le Project Helix qui serait beaucoup plus puissant que la PS6.

Un nouveau rapport publié par The Information révèle sa feuille de route, qui semble s’appuyer sur une vision entre tradition et modernité – à savoir préserver ce qui fait la force de Xbox, tout en étant prête à prendre des risques pour l’asseoir. Voici ce que peuvent en attendre les joueurs.

Le Xbox Game Pass pourrait être repensé pour devenir plus attractif

Lors de la Game Developers Conference, Sharma a enchaîné les rendez-vous, rencontrant aussi bien les patrons des grands éditeurs (Electronic Arts, Take-Two Interactive) que les développeurs de jeux indépendants, notamment pour étoffer le Game Pass. Un moyen de placer ses pions pour mener à bien une stratégie de croissance – et non une politique de coupes budgétaires – et ainsi réussir à augmenter les revenus de la division Gaming de l’entreprise.

Au-delà d’enrichir son catalogue, Sharma envisagerait aussi de rendre le service d’abonnement plus attractif, pour un panel de clients élargi. Plusieurs actions sous-tendraient cet objectif. D’abord, proposer des tarifs plus abordables. À voir si cela signifie un simple retour aux prix pratiqués avant la récente flambée d’octobre dernier, ou si Sharma ira encore plus loin.

Lire aussi – Xbox Game Pass : la formule Ultimate pourrait devenir vraiment intéressante

De nouveaux modèles de tarification seraient aussi explorés – ce qui est à comprendre ici, c’est probablement l’introduction d’une version avec publicité. De plus, le Game Pass pourrait également être repensé et inclure de nouveaux services. La PDG réfléchirait en effet à nouer des partenariats avec des plateformes de streaming, comme Netflix.

Anciennement haute responsable de l’IA chez Microsoft, elle a tenu à rassurer ses collaborateurs en interne – et l’information ayant fuité, elle devrait également soulager les joueurs. Elle aurait promis de ne pas « courir après l'efficacité à court terme ou d'inonder notre écosystème de soupe à l'IA sans âme ».