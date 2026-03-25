Xbox Game Pass : prix plus abordables, version avec pub… Voici les scénarios envisagés avec le retour de la Xbox

Un récent rapport dévoile la feuille de route de la division Gaming de Microsoft. Au-delà d’un retour de la Xbox physique incarnée par le Project Helix, Asha Sharma, la nouvelle PDG, envisagerait de rendre le Game Pass plus attractif et aurait un avis tranché à propos de l’utilisation de l’IA.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Arrivée dans un contexte tendu – la prédominance de Sony, le déclin des ventes de consoles (phénomène ne touchant pas uniquement les Xbox) –, Asha Sharma, la nouvelle PDG de la division Gaming de Microsoft, est attendue au tournant. Mais ses actes corroborent, pour le moment, ses différentes prises de paroles et notamment son engagement pour « le retour de la Xbox » avec le Project Helix qui serait beaucoup plus puissant que la PS6.

Un nouveau rapport publié par The Information révèle sa feuille de route, qui semble s’appuyer sur une vision entre tradition et modernité – à savoir préserver ce qui fait la force de Xbox, tout en étant prête à prendre des risques pour l’asseoir. Voici ce que peuvent en attendre les joueurs.

Le Xbox Game Pass pourrait être repensé pour devenir plus attractif

Lors de la Game Developers Conference, Sharma a enchaîné les rendez-vous, rencontrant aussi bien les patrons des grands éditeurs (Electronic Arts, Take-Two Interactive) que les développeurs de jeux indépendants, notamment pour étoffer le Game Pass. Un moyen de placer ses pions pour mener à bien une stratégie de croissance – et non une politique de coupes budgétaires – et ainsi réussir à augmenter les revenus de la division Gaming de l’entreprise.

Au-delà d’enrichir son catalogue, Sharma envisagerait aussi de rendre le service d’abonnement plus attractif, pour un panel de clients élargi. Plusieurs actions sous-tendraient cet objectif. D’abord, proposer des tarifs plus abordables. À voir si cela signifie un simple retour aux prix pratiqués avant la récente flambée d’octobre dernier, ou si Sharma ira encore plus loin.

Lire aussi – Xbox Game Pass : la formule Ultimate pourrait devenir vraiment intéressante

De nouveaux modèles de tarification seraient aussi explorés – ce qui est à comprendre ici, c’est probablement l’introduction d’une version avec publicité. De plus, le Game Pass pourrait également être repensé et inclure de nouveaux services. La PDG réfléchirait en effet à nouer des partenariats avec des plateformes de streaming, comme Netflix.

Anciennement haute responsable de l’IA chez Microsoft, elle a tenu à rassurer ses collaborateurs en interne – et l’information ayant fuité, elle devrait également soulager les joueurs. Elle aurait promis de ne pas « courir après l'efficacité à court terme ou d'inonder notre écosystème de soupe à l'IA sans âme ».


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vite, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est à prix cassé pour quelques heures : ce gonfleur de pneu est un indispensable !

Ne vous fiez pas à ses dimensions compactes, cette seconde génération du compresseur d’air portable de Xiaomi est l’allié idéal pour gonfler vos pneus de voiture, de trottinette, de moto…

Firefox 149 fait le plein de nouveautés, dont un VPN gratuit

La version 149 du navigateur Firefox est là. Elle intègre plusieurs fonctionnalités inédites et pratiques, parmi lesquelles un VPN gratuit. Passons en revue les nouveautés du programme. Le navigateur Firefox…

« Nous disons adieu à l’application Sora » : OpenAI va bientôt fermer son célèbre générateur de vidéos IA

Sora est la plateforme autonome de génération de vidéos par IA d’OpenAI. Lancée à la fin de l’année 2024, elle a suscité un véritable engouement, mais la maison-mère de ChatGPT…

IA

Spider-Man Brand New Day n’est pas encore sorti qu’il vient de pulvériser un record historique, même GTA 6 ne fait pas le poids

La semaine dernière, Sony dévoilait la première bande-annonce du prochain film Spider-Man, Brand New Day. Il ne lui a fallu que 24 heures pour battre un record historique, scellant d’ores…

Disney+ : la saison 2 de Daredevil : Born Again est disponible sur la plateforme de streaming !

Disney+ est une plateforme de streaming vidéo très vivante avec des nouveautés qui enrichissent le catalogue très régulièrement comme des films récents, des dessins animés, des classiques du cinéma ou…

Meilleure vente de Pâques : une licence Office 2021 Pro pour seulement 30 € ! Offre spéciale sur Windows 11 Pro à 12 € !

Licences Microsoft à prix cassés, sans abonnement : Office 2021 Professional à 30,25 € à vie et Windows 11 Pro à 12,25 €. Godeal24 propose des offres à durée limitée…

ChatGPT se dote d’une nouveauté qui fait toute la différence pour les utilisateurs réguliers

ChatGPT dispose désormais d’une bibliothèque regroupant les fichiers qu’on lui a partagés, ainsi que ceux que l’IA a générés elle-même. Un espace bien pratique pour s’organiser plus efficacement. ChatGPT est…

IA

Ces 6 produits Apple seront bientôt disponibles, l’attente va prendre fin

Dans les prochains mois, Apple devrait lancer bon nombre de nouveaux produits sur le marché. Voici 6 appareils qui sont attendus, en laissant de côté les stars que sont l’iPhone…

iOS 26.4 est disponible, voici les nouveautés qui arrivent sur votre iPhone

Apple déploie la mise à jour vers iOS 26.4. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité à l’iPhone. En bêta depuis mi-février, iOS 26.4 est désormais…

À quelques mois de la Coupe du Monde, Samsung annonce ses nouvelles Smart TV

Samsung présente ses nouvelles Smart TV, qui seront bientôt mises à la vente. Les modèles Mini LED sont mis à l’honneur dans cette annonce, stratégique, à quelques mois du début…

TV