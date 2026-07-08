Xbox : les exclusivités font faire leur grand retour au détriment des joueurs PlayStation, ça se confirme

Alors que Xbox (et surtout ses studios) traverse une semaine noire, un récent rapport de Bloomberg met en lumière la nouvelle stratégie de la firme en matière d'exclusivités. Comme nous le laissait présager la récente annonce de Gears of War : E-Day, celles-ci vont progressivement faire leur retour, sautant le portage PlayStation.

gears of war e-day

Quelle étrange girouette que Microsoft. Un jour, elle rachète plusieurs studios pour alimenter son Game Pass et le suivant, elle les abandonne à leur sort faute de rentabilité, licenciant au passage la bagatelle de quelques milliers de salariés. Elle augmente d'abord le prix de son service d'abonnement, puis le baisse quelques mois plus tard, admettant à demi-mot son erreur — sans pour autant parvenir à faire revenir les utilisateurs.

Et puis, le matin, on comprend en lisant entre les lignes qu'elle met fin à ses exclusivités consoles, sortant certains de ses plus gros titres chez son rival de toujours… et le soir, elle recommence à annoncer ses futurs triple AAA uniquement sur sa propre console. Vous avez du mal à suivre ? Nous aussi. Mais avant de conclure (légitimement) que Microsoft n'est pas en mesure de monter une stratégie viable pour sa division gaming, un récent rapport de Bloomberg tente de mettre tout cela au clair.

Xbox reviendrait bel et bien aux exclusivités console

En marge du bilan catastrophique que l'article dresse de la dernière vague de licenciements commandés par Xbox au sein de ses studios, l'article revient un événement à faire lever quelques sourcils : l'annonce, lors du dernier Summer Game Fest, de Gears of War : E-Day. En effet, il n'est pas passé inaperçu que le trailer n'a annoncé qu'une sortie sur Xbox et PC, et non sur PS5. Une manière d'annoncer le retour des exclusivités dans l'écosystème Xbox ?

Sur le même sujet — C’est la fin du jeu vidéo physique, mais Xbox travaille sur une solution pour convertir nos disques en jeux numériques

D'après Bloomberg, oui. Le rapport indique que Microsoft prévoit de sortir plus de ses jeux AAA uniquement sur sa propre console (et vraisemblablement sur PC) ) l'avenir. En revanche, les gros jeux multijoueurs continueront de sortir sur PlayStation, pour s'assurer une base de joueurs plus conséquente. La stratégie est limpide : alors que l'on prévoit déjà que la prochaine Xbox coûtera plus de 1000€, il va bien falloir trouver une raison pour convaincre les joueurs de rester. Même si l'on a laissé mourir leurs studios préférés.


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