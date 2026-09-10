iPhone 18 Pro : la hausse des prix touche aussi les anciens smartphones d’Apple

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a notamment présenté les iPhone 18 Pro et Pro Max. Si ces deux nouveautés figurent parmi les produits touchés par l’inflation, ils ne sont pas les seuls. La marque à la pomme a profité de la mise à jour de l’Apple Store pour discrètement rehausser le prix d’anciens produits. Voici la nouvelle grille tarifaire.

Apple a officialisé toute une salve de nouveaux produits le 9 septembre lors de sa traditionnelle keynote de rentrée, à savoir trois iPhone, deux montres connectées et une paire d’écouteurs. Nous avons donc décortiqué pour vous leur grille tarifaire.

Et comme nous nous y attendions, certains produits se sont vus toucher par l’inflation. Il n’y a pas à chercher le coupable très loin : c’est évidemment la faute de la crise des composants – et a fortiori de la RAM. Mais cette augmentation ne se limite pas aux nouveaux produits annoncés par la marque : elle s’étend également des appareils lancés l’an dernier. Voici ceux concernés.

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Apple rehausse le prix de ses anciens iPhone

On connaît tous la politique tarifaire d’Apple : on sait que la sortie d’une nouvelle génération n’entraîne pas une réduction du prix de la précédente. Cette fois-ci, c’est même le contraire : si vous vous êtes baladé sur le site de l’App Store après la keynote du 9 septembre, vous vous êtes peut-être aperçu que certains prix avaient été gonflés.

En soi, nous ne pouvons pas jeter la pierre à Apple. Nombreux sont les constructeurs a avoir opéré une hausse de leurs prix cette année : Sony avec la PS5, Microsoft avec la Xbox ou encore Nintendo avec la Switch. Mais chacune de ces augmentations avaient été annoncées.

En revanche, ce que l’on peut déplorer avec le rehaussement des prix chez Apple, c’est la méthode adoptée par la marque à la pomme. La firme de Cupertino semble en effet avoir profité de sa keynote pour augmenter discrètement le prix de ses anciens produits. L’iPhone Air est maintenant vendu à 1 329 euros au lieu de 1 229 euros au moment de sa sortie.

Mais l’inflation est encore plus importante sur la gamme iPhone 17 qui prend 150 euros de plus. L’iPhone 17 de base est en effet passé de 969 à 1 119 euros ; tandis que l’iPhone 17e est maintenant vendu au prix de lancement de l’iPhone 16 128 Go : soit 869 euros au lieu de 719 euros.