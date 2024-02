Xbox : Microsoft officialise la fin des exclusivités, séisme en cours dans le monde du jeu vidéo

Cette fois c’est officiel : Xbox va bel et bien sortir certaines de ses exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch. Lors de son événement tenu ce soir suite aux nombreuses rumeurs, Phil Spencer et Sarah Bond ont confirmé ce que tout le monde savait déjà depuis plusieurs jours. Avec une petite précision tout de même : Microsoft ne va pas se retirer du marché consoles pour autant.

Ce serait un euphémisme de dire que Xbox était attendue au tournant ce soir. Depuis plusieurs jours, les spéculations vont bon train à propos de la filiale de Microsoft. Tout a commencé la semaine dernière, lorsque de multiples sources ont annoncé des portages PS5 et Nintendo Switch de plusieurs exclusivités Xbox, dont Starfield, Hi-Fi Rush et le prochain Indiana Jones and the Great Circle. Une situation exceptionnelle qui n’a pas manqué de perdre la tête à quelques à fans fidèles de la marque.

Dans la foulée, Xbox a annoncé la tenue d’un événement « businessé » ce jeudi 15 février pour mettre les choses aux claires. C’est désormais chose faite. Sans surprise, Phil Spencer et ses camarades ont bel et bien annoncé l’arrivée prochaine d’anciennes exclusivités Xbox chez la concurrence. Aucun nom n’a été cité pour le moment. Nous savons uniquement qu’à l’heure actuelle, 4 sorties cross-platform sont prévues. Il y a de fortes chances pour que Hi-Fi Rush et Pentiment, deux titres indépendants largement acclamés par la critique, soient les premiers concernés.

Est-ce la fin de la guerre des consoles entre Xbox et PlayStation ?

En revanche, Phil Spencer a été très clair sur un point : ni Starfield ni Indiana Jones and the Great Circle ne sortiront sur PS5. Il semblerait donc que, dans un premier temps du moins, les grosses cartouches de Microsoft restent sur Xbox. Ceci étant dit, la question de la fin de la guerre des consoles se pose, les exclusivités étant généralement l’argument principal des joueurs pour choisir l’une ou l’autre console. En mettant fin aux exclusivités, Microsoft cherche désormais à séduire un public plus large sur son contenu, et non sur ses consoles. Alors, cela signifie-t-il la fin des machines Xbox ? Microsoft va-t-il adopter la même stratégie que Sega en se retirant du marché hardware, comme cela a déjà été évoqué ?

A priori, non. Phil Spencer et Sarah Bond l’avaient déjà évoqué lors d’une réunion interne, Xbox ne va pas cesser de produire des consoles. Par ailleurs, Microsoft s’est même permis de teaser la prochaine génération de la Xbox, promettant un bond technologique dantesque. De même, les studios appartenant à la marque vont continuer de développer des jeux. Cependant, tous ne sortiront pas exclusivement sur la console de Microsoft. Pour l’heure, il semblerait que la stratégie de sortie des prochains titres se fera au cas par cas. Pour ce qui est de la guerre des consoles, il faut bien admettre que celle-ci n’existe plus vraiment depuis des années. Sony lui-même s’est résigné, il y a peu, à sortir certains de ses jeux sur PC.