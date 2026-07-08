Bose QuietComfort Ultra Earbuds : 63% de réduction sur ces écouteurs sans fil haut de gamme

Les soldes d’été se poursuivent sur Amazon avec de très belles offres. C’est le cas des écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds qui passent de 349,95 € à seulement 129,99 €. Pour un modèle de cette qualité, c’est une offre à ne pas manquer. Mais attention, les stocks risquent de partir très vite.

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Cette année encore, Amazon nous régale avec de très belles offres promotionnelles à l’occasion des soldes d’été. Vous pouvez ainsi trouver une baisse de prix assez colossale sur l’un des meilleurs modèles d’écouteurs sans fil : les Bose QuietComfort Ultra Earbuds.

Le prix de vente conseillé de ce modèle est de 349,95 euros. Mais pendant les soldes, vous pouvez vous les offrir en blanc pour seulement 129,99 euros. C’est une baisse de prix de 220 euros qui représente une réduction totale de 63%. On ne va pas se le cacher, c’est l’une des meilleures offres du moment. Alors ne passez pas à côté !

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont à prix sacrifié, vite !

Bose est l’une des marques les plus réputées dans l’univers des produits audio haut de gamme. Ainsi, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds (à ne pas confondre avec le casque !) vous permettent de bénéficier d’une qualité d’écoute optimale grâce à une réduction de bruit active exceptionnelle.

Pour cela, ce modèle dispose de la technologie CustomTune. Elle est capable d’analyser la forme de votre oreille pour adapter en temps réel le son et la réduction de bruit active à votre morphologie pour un rendu audio parfaitement équilibré pour tous les utilisateurs.

Par ailleurs, le mode Immersive Audio offre un rendu spatial qui place les voix et les instruments directement face à vous, comme si vous étiez au premier rang d’un concert. Le résultat est bluffant.

En ce qui concerne l’autonomie, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra tiennent jusqu’à 6 heures d’utilisation en une seule charge. Et avec la recharge de l’étui, vous avez un total de 24 heures d’écoute. En plus, la charge rapide vous permet de récupérer 2 heures d’autonomie en seulement 20 minutes. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet des Bose QuietComfort Ultra Earbuds.