Après la Steam Machine, la PS6 et la Xbox Helix pourraient elles aussi coûter plus de 1000 € selon les experts

Maintenant que l'on sait que le prix de la Steam Machine va dépasser les 1000 €, une question brûle toutes les lèvres : Sony et Microsoft vont-ils suivre le mouvement ? Pour certains experts, en tout cas, c'est une possibilité à ne pas négliger. Mais il existe encore un monde où la PS6 et la prochaine Xbox ne franchiront pas cette barrière symbolique.

Le marché des consoles vient-il d'entrer dans une nouvelle ère ? Voilà la question que tous les joueurs se posent aujourd'hui, au lendemain de l'annonce officielle du prix de la Steam Machine (quand bien même celle-ci n'est pas une console à proprement parler). Comme on pouvait s'y attendre, la crise de la RAM a complètement éclipsé les espoirs de voir le PC de salon se vendre à un prix décent. Il faudra donc compter 1039 € pour sa version la plus abordable.

Cette barrière symbolique franchie, les yeux se tournent désormais vers Microsoft et Sony, dont les prochaines consoles respectives sont, selon les rumeurs les plus optimistes, prévues pour l'année prochaine. Comment, dans le contexte actuel qui devrait durer encore de longs mois, si ce n'est des années, les constructeurs parviendront-ils à maintenir un prix à 3 chiffres pour la PS6 et la Xbox Helix ? Pour rappel, la PS6 devrait embarquer 30 Go de RAM DDR7, ce qui ne va pas l'aider à aller dans ce sens.

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La PS6 et la Xbox Helix plus de 1000 €, c'est possible

Pour certains analystes, cela ne fait donc aucun doute que la prochaine génération de consoles, bien plus puissante que l'actuelle Steam Machine, dépassera allègrement les 1000 €. « Les fabricants de mémoire – Samsung, SK Hynix, Micron – sont désormais en phase “post-consommation”, ce qui signifie que les joueurs comptent moins et que les prix augmentent », souligne Joost van Dreunen, PDG du cabinet Aldora, avant de rappeler la récente déclaration de la patronne de Xbox, Asha Sharma, qui a admis les grandes difficultés de l'entreprise a mettre au point une architecture viable économiquement pour le projet Helix.

« Compte tenu du chaos qui règne dans le monde des composants (et dans bien d'autres domaines d'ailleurs), l'avenir dans ce domaine est plus qu'incertain », ajoute Mat Piscatella, directeur senior chez Circana. D'autres se montrent un peu plus optimistes, comme Emmanuel Rosier, directeur des études de marché chez Newzoo, qui rappelle que Sony et Microsoft ont toujours vendu des consoles à moins de 1000 € et qu'il serait trop risqué de franchir ce cap. « Les modèles d’entrée de gamme de nouvelle génération devraient rester sous la barre des 999 dollars pour des raisons psychologiques et marketing », estime-t-il. « Pour les modèles haut de gamme, c'est un autre sujet. »

Source : Games Industry