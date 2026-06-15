Gears of War E-Day : voici la configuration PC recommandée, on s’attendait à pire

The Coalition vient de dévoiler la configuration PC recommandée pour jouer au prochain Gears of War dans de bonnes conditions. Si nous sommes définitivement passés à l'ère du ray tracing, même les machines relativement anciennes devraient être capables de faire tourner le jeu.

Après des années de rumeurs intenses, Gears of War E-Day s'est finalement révélé aux yeux du monde lors du dernier Xbox Showcase. Si vous avez raté l'annonce, il s'agira donc d'une préquelle aux aventures de Marcus et Dom qui se déroulera 14 ans avant les événements du premier opus. E-Day fait ainsi référence au jour où les Locustes lancent leur première attaque contre les humains.

Sans surprise, le jeu sortira sur Xbox et PC (il a d'ailleurs été à l'origine d'une petite controverse, puisqu'il fait partie de la nouvelle fournée de jeux de nouveau exclusifs à l'écosystème Microsoft). Se pose donc la traditionnelle question de la configuration nécessaire pour le faire tourner dans de bonnes conditions. D'autant que le titre est développé sous Unreal Engine 5, moteur connu pour avoir quelques petits soucis d'optimisation.

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Votre PC pourra-t-il faire tourner Gears of War E-Day ?

Bonne nouvelle, il semblerait que même les machines relativement modestes parviendront à faire tourner le jeu. The Coalition annonce qu'une RTX 2060 couplée à un Ryzen 5 2600X seront capable d'atteindre les performances minimales (on imagine un 30 FPS en 1080p). Pour de meilleures performances, il faudra être muni d'au moins une RTX 3060 Ti. Côté RAM, certains jeux récents se sont montrés plus gourmands : il vous faudra 12 ou 16 Go pour obtenir des performances correctes.

Configuration minimale :

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6850K / i5-10400

AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6850K / i5-10400 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5050 ou RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 ou RX 9060 / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce RTX 5050 ou RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 ou RX 9060 / Intel Arc A580 Mémoire : 12 Go de RAM

12 Go de RAM Stockage : 130 Go (SSD obligatoire)

130 Go (SSD obligatoire) Système d'exploitation : Windows 10 64 bits 22H2

Configuration recommandée :