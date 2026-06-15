Gears of War E-Day : voici la configuration PC recommandée, on s’attendait à pire

The Coalition vient de dévoiler la configuration PC recommandée pour jouer au prochain Gears of War dans de bonnes conditions. Si nous sommes définitivement passés à l'ère du ray tracing, même les machines relativement anciennes devraient être capables de faire tourner le jeu.

gears of war e-day

Après des années de rumeurs intenses, Gears of War E-Day s'est finalement révélé aux yeux du monde lors du dernier Xbox Showcase. Si vous avez raté l'annonce, il s'agira donc d'une préquelle aux aventures de Marcus et Dom qui se déroulera 14 ans avant les événements du premier opus. E-Day fait ainsi référence au jour où les Locustes lancent leur première attaque contre les humains.

Sans surprise, le jeu sortira sur Xbox et PC (il a d'ailleurs été à l'origine d'une petite controverse, puisqu'il fait partie de la nouvelle fournée de jeux de nouveau exclusifs à l'écosystème Microsoft). Se pose donc la traditionnelle question de la configuration nécessaire pour le faire tourner dans de bonnes conditions. D'autant que le titre est développé sous Unreal Engine 5, moteur connu pour avoir quelques petits soucis d'optimisation.

Sur le même sujet — Voici qui réalisera le film Gears of War de Netflix, la plateforme a fait son choix 3 ans après son annonce

Votre PC pourra-t-il faire tourner Gears of War E-Day ?

Bonne nouvelle, il semblerait que même les machines relativement modestes parviendront à faire tourner le jeu. The Coalition annonce qu'une RTX 2060 couplée à un Ryzen 5 2600X seront capable d'atteindre les performances minimales (on imagine un 30 FPS en 1080p). Pour de meilleures performances, il faudra être muni d'au moins une RTX 3060 Ti. Côté RAM, certains jeux récents se sont montrés plus gourmands : il vous faudra 12 ou 16 Go pour obtenir des performances correctes.

Configuration minimale :

  • Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6850K / i5-10400
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5050 ou RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 ou RX 9060 / Intel Arc A580
  • Mémoire : 12 Go de RAM
  • Stockage : 130 Go (SSD obligatoire)
  • Système d'exploitation : Windows 10 64 bits 22H2

Configuration recommandée :

  • Processeur : AMD Ryzen 5 5600 ou Intel Core i5-11600K
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5060 ou RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT ou RX 9060 XT / Intel Arc B580
  • Mémoire : 16 Go de RAM
  • Stockage : 130 Go (SSD obligatoire)
  • Système d'exploitation : Windows 11 25H2

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