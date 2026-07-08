ECOVACS Deebot T30C Omni Gen2 : 470 € de réduction sur le puissant aspirateur robot avec sa station de vidage et auto-nettoyage

Qui veut faire le ménage pendant les vacances ? Encore pire : qui veut passer l’aspirateur et la serpillère en pleine canicule ? On aimerait bien tous se passer de la corvée de ménage… Eh bien c’est possible pour moins de 230 euros ! L’excellent ECOVACS Deebot T30C Omni Gen2 voit son prix chuter pendant les soldes.

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Les soldes d’été continuent. C’est l’occasion de s’équiper pour partir en vacances, de se faire plaisir avec un nouveau smartphone ou bien d’installer une grande TV chez soi pour profiter des phases finales de la Coupe du Monde et du Tour de France. Mais c’est aussi l’opportunité parfaite pour se faciliter la vie au quotidien sans se ruiner.

En effet, vous pouvez trouver en ce moment sur Amazon une grosse promotion sur l’aspirateur-robot ECOVACS Deebot T30C Omni Gen2. Normalement en vente sur le site officiel de la marque pour 699 euros, il est en promotion pour seulement 229 euros. C’est un tout petit prix pour un modèle capable d’aspirer, de passer la serpillère, de vider les saletés dans sa station et de s’auto-nettoyer pour garder une hygiène impeccable.

Grosse baisse de prix sur l’aspirateur-robot premium ECOVACS Deebot T30C Omni Gen2, vite !

Le terme “aspirateur-robot” est aujourd’hui très réducteur. En effet, les aspirateurs-robots modernes sont bien plus que des aspirateurs. Ainsi, l’ECOVACS Deebot T30C Omni Gen2 peut aspirer et laver vos sols en un seul passage, tout en disposant d’une base qui s’occupe de l’entretien de l’aspirateur-robot. Le but : réduire au maximum les tâches embêtantes.

La première force de l’ECOVACS Deebot T30C Omni Gen2, c’est évidemment d’être un excellent aspirateur. Il offre une puissance d’aspiration impressionnante de 25 000 Pa qui permet de nettoyer vos sols en profondeur, y compris les moquettes et tapis épais. Il est équipé en outre de la technologie ZeroTangle 3.0 qui empêche l’enchevêtrement des cheveux, mêmes longs. Et ce n’est pas tout, puisque la technologie TruEdge 2.0 permet d’atteindre les coins difficiles d’accès grâce à sa brosse latérale capable de s'étendre et son système de serpillière qui s’approche à seulement 1 mm des bords pour un résultat parfait. Autre point positif, la serpillière peut se relever de 9 mm pour éviter de mouiller vos tapis. Ce modèle peut aussi franchir des seuils jusqu’à 2 cm de haut.

Enfin,l’ECOVACS Deebot T30C Omni Gen2 dispose d’une station de vidage automatique qui s’occupe de vider la poussière mais aussi l’eau sale pour la remplacer par de l’eau propre avec la quantité parfaite de solution de nettoyage. Cette station s’occupe également de l’autonettoyage à l’eau chaude à 75 °C et du séchage à l’air chaud à 45 °C de la serpillière.