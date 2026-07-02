C’est la fin du jeu vidéo physique, mais Xbox travaille sur une solution pour convertir nos disques en jeux numériques

Alors que PlayStation et Xbox sont en train d'enterrer les jeux vidéo au format physique sur disque, une nouvelle technologie de Microsoft pourrait permettre de profiter de sa collection sur des appareils qui ne possèdent pas de lecteur optique.

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Crédit : Xbox

On savait que l'avenir du jeu vidéo physique était incertain et que la vente de disques pouvait être amenée à disparaître, mais on n'était pas forcément prêt à ce que ça arrive aussi tôt. Sony a choqué le monde du gaming en annonçant la fin des jeux physiques en janvier 2028 sur PlayStation, soit aux alentours de la sortie supposée de la PS6. La console next-gen du fabricant japonais sera très probablement dépourvue de lecteur de disque, ce qui entraînera des problèmes de rétrocompatibilité avec les titres des anciennes générations. La question d'un lecteur de disque externe, comme pour la PS5 Pro et la PS5 Slim, est en suspens.

D'après Windows Central, il faut s'attendre à ce que Microsoft emprunte la même voie avec la Xbox Helix. “Nos sources indiquent également que la console de nouvelle génération de Microsoft abandonnera le lecteur de disque”, écrit le média, toujours très bien informé quant aux projets en cours de développement chez Xbox et Microsoft en général. La production de disques physiques pour les jeux Xbox devrait donc bientôt s'arrêter aussi, surtout que Xbox a encore plus misé sa stratégie sur le dématérialisé que PlayStation, avec le cloud gaming, Play Anywhere et le Game Pass. Les joueurs souffriraient donc des mêmes soucis avec la Xbox Helix qu'avec la PS6.

Xbox va autoriser les copies numériques de jeux sur disque physique

Xbox est sans doute l'acteur de l'industrie des consoles qui a le plus fait pour la rétrocompatibilité ces dernières années. Et c'est peut-être Xbox qui va permettre de sauver notre collection de jeux physiques. Selon les informations de The Verge, Microsoft serait en train de mettre au point “une fonctionnalité de numérisation qui permettra aux possesseurs de Xbox de convertir leurs jeux physiques en format numérique”. Celle-ci serait toutefois seulement compatible avec les disques Xbox One et Xbox Series X, pas avec ceux de la Xbox 360 ou de la première Xbox.

Pour obtenir une copie numérique d'un jeu physique, l'utilisateur devra insérer un disque compatible avec cette technologie dans une console qui peut le lire. Il faudra ensuite installer le titre et y jouer. Un compte Microsoft doit aussi être renseigné sur la console Xbox pour que la manipulation fonctionne.

Le droit à une copie numérique d'un jeu physique est lié au disque et ne peut être transféré d'un compte à l'autre si vous échangez le jeu physique avec un ami ou si vous vous connectez à un autre profil Xbox pour jouer à un jeu sur disque, apprend-on. Cette fonctionnalité à venir résout donc en partie la problématique de l'impossibilité de lire un ancien jeu sur une nouvelle console, mais pas celles liées au prêt ou à la vente en occasion des jeux.

Un jeu Xbox sur disque pourra devenir compatible Xbox Cloud Gaming et Xbox Play Anywhere

Quand le joueur obtient le droit numérique d'un jeu Xbox physique, il bénéficie des mêmes fonctionnalités que s'il l'avait acheté sur le Microsoft Store. Il sera ainsi intéressant de récupérer la copie numérique d'un jeu sur disque pour obtenir certains avantages, comme la possibilité d'y jouer sur Xbox Cloud Gaming si vous disposez d'un abonnement au Game Pass. Et si le titre est compatible Xbox Play Anywhere, vous pourrez également y accéder sur PC et consoles portables.

Si cela se confirme, Xbox fera passer la pilule de la mort du disque un peu plus facilement. La conversion fonctionnera également avec les disques fournis avec la console et les jeux multi-disques. Tous les contenus, même ceux qui sont téléchargeables, seront liés numériquement au compte Xbox. Par contre, certains disques Xbox One pourraient ne pas être pris en charge en fonction de la date et du mode de fabrication du disque.

Les disques resteront fonctionnels après la numérisation des jeux, mais il semble que la copie numérique ne soit plus disponible si le disque est ensuite utilisé par un autre compte Xbox. Enfin, The Verge modère les propos de Windows Central, expliquant que la décision de l'absence de lecteur optique sur la Xbox Helix n'est pas encore prise à 100 %. Mais si elle l'est, cette nouvelle fonction de conversion physique vers numérique risque de se montrer indispensable.


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