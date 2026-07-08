Steam Machine : la ligne rouge de la mort est définitivement un mythe, Valve donne le fin mot de l’histoire

On sait enfin pourquoi le fameux internaute ayant eu droit à une “ligne rouge de la mort” sur sa Steam Machine a pu la ressusciter en un rien de temps. Tout serait en fait la cause d'un malentendu… et d'un positionnement étrange du PC de salon.

La sortie de la Steam Mahine a bien failli être gâchée par une histoire rocambolesque. À peine celle-ci disponible sur le marché, voilà qu'un utilisateur de Reddit alerte sur un problème potentiellement fatal touchant le PC de salon. Celui-ci a en effet rencontré une “ligne rouge de la mort”, similaire au tristement célèbre bug de la Xbox 360, après seulement 20 minutes de jeu. Après quoi, impossible de la rallumer.

Mais la panique aura été de courte durée. Le lendemain, celui-ci revient donner des nouvelles en commentaires de son post. Finalement, après avoir laissé la console débranchée une nuit entière et avoir fouillé quelque peu dans le BIOS, il est parvenu à la ressusciter. Plus de peur que de mal, sa Steam Machine fonctionne désormais correctement. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ? Il semblerait finalement que toute cette histoire ne soit finalement qu'un gigantesque malentendu.

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La ligne rouge de la mort de la Steam Machine n'en était finalement pas une

L'affaire tout de même fait un certain bruit dans les médias, Valve est venu fourrer son nez le post Reddit pour tirer cette histoire au clair. Dans un long message publié en commentaire, le constructeur rappelle les mesures de sécurité et la marche à suivre lorsque sa Steam Machine affiche une ligne rouge. Puis, tout à la fin, elle précise un détail qui, ici, a son importance : l'utilisateur en question aurait mal positionné son PC, menant à une mauvaise interprétation du signal.

Celui-ci avait rapporté qu'une ligne rouge clignotait sur la partie droite de la Steam Machine, ce qui est censé indiquer un problème grave au niveau du GPU. Alors qu'en réalité, la ligne clignotait du côté gauche, ce qui indique une initialisation de la mémoire, ce qui est bien moins grave. Valve ayant conseillé de débrancher la Machine lorsque cela arrive, cela explique pourquoi celle-ci s'est rallumée correctement le lendemain.