Ce navigateur web bloque désormais gratuitement toutes les pubs sur YouTube sans aucune extension

La guerre entre YouTube et les adblockers continue de faire rage, avec un nouveau challenger qui entre sur le ring. Ce dernier a un atout de taille : nul besoin d'installer quelconque application ou extension, le navigateur se charge lui-même de tout bloquer automatiquement (et gratuitement).

YouTube n'a jamais été très fan des bloqueurs de publicité, mais ces derniers mois, ces mesures anti-adblocks se sont largement intensifiées. Alors que même les solutions les plus redoutables jusqu'à maintenant ont commencé à tomber les unes après les autres, la plateforme a intensifié la diffusion de réclames, trouvant toujours de nouveaux espaces à vendre aux annonceurs — au détriment de la qualité de l'expérience utilisateur.

Ces derniers se retrouvent donc constamment à la recherche de solutions plus efficaces, et un acteur inattendu vient justement de leur en servir une sur un plateau. Plutôt que d'installer diverses applications ou extensions, celui-ci se propose de bloquer automatiquement la moindre publicité sur YouTube, gratuitement, et sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Ce navigateur web se charge de tout, peu importe l'appareil sur lequel vous vous trouvez.

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Plus besoin d'adblock sur YouTube, ce navigateur se charge de tout

Voilà donc l'annonce pour le moins alléchante que vient de faire DuckDuckGo aux internautes. Son navigateur web vient de se doter d'une toute nouvelle fonctionnalité : le blocage automatique des publicités vidéo — dont celles diffusées sur YouTube, donc. Pour ce faire, celle-ci se base sur la gigantesque base de données open source de uBlockOrigin, alimentée régulièrement par la communauté. En échange, DuckDuckGo admet que sa technologie peut engendrer des chargements plus lents ainsi que quelques freeze frame en début de vidéo.

La fonctionnalité est d'ores et déjà activée par défaut sur Windows, Mac et iPhone. Elle est également disponible sur la version Android, mais doit pour l'heure être activée manuellement depuis les paramètres. L'option permet également de désactiver le blocage uniquement sur YouTube, précisément pour éviter les désagréments cités plus hauts. Un sérieux argument de vente sur le marché déjà saturé des navigateurs web.