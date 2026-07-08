Attention à ces faux mails et SMS de la SNCF, ce sont des arnaques

La SNCF met en garde contre une augmentation des envois de faux messages se faisant passer pour elle. Comment les reconnaître pour éviter de tomber dans le panneau ?

Chaque année, c'est la même chose. À l'approche des périodes de vacances, les cybercriminels redoublent d'effort pour tenter de vous escroquer. Et comme qui dit vacances dit souvent départ, quoi de mieux que de se faire passer pour la SNCF en proposant des prétendues promotions exceptionnelles sur les billets de train ? Il faut donc régulièrement mettre en garde les internautes contre ce genre d'agissements qui, malgré l'efficacité grandissante des systèmes anti-phishing, ne sont pas près de disparaître.

Lire aussi – Ces pirates ont trouvé une astuce redoutable pour contourner les filtres anti-phishing

Pour ce faire, la SNCF (la vraie) envoie en ce moment des mails d'avertissements concernant ces campagnes dangereuses. Les pirates parviennent à reproduire fidèlement les codes graphiques utilisés par la structure et si l'on ne fait pas attention à certains éléments, il est facile de se faire avoir. Voyons à quoi il faut être particulièrement attentif lors de la réception d'un tel message.

Comment reconnaître les faux mails et SMS soi-disant de la SNCF ?

Sur l'exemple ci-dessous, la SNCF met en exergue 3 points numérotés qui doivent vous alerter. Le premier concerne l'adresse d'expédition. Seules ces 5 là sont utilisées par la SNCF : @mail.sncfconnect.com, @mail.sncf-connect.com, @info.sncf.com, @connect.sncf et @service.sncf-connect.com. Le second comprend à la fois un sentiment d'urgence (“Vente Flash“) et une réduction disproportionnée,”-95 %“. Souvenez-vous de l'adage : si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement faux.

Le troisième concerne le lien auquel renvoie le message, ici par l'intermédiaire du bouton “Je fonce“. La SNCF renverra toujours vers https://www.sncf-connect.com, l'application SNCF Connect ou sur ses réseaux sociaux, avec la pastille bleue qui indique leur authenticité.

Par SMS, c'est la même chose, l'interface graphique en moins. Rappelez-vous également que “SNCF Connect ne vous demandera jamais par email, SMS ou messageries instantanées vos données personnelles, bancaires ou vos identifiants“. Si vous avez le moindre doute, le plus simple est d'ignorer le message est de contacter la SNCF afin de vérifier sa légitimité.