Grosse baisse de prix pour le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass, Xbox admet son erreur

Xbox annonce une baisse de prix pour ses abonnements Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Mais Call of Duty ne sera plus disponible day one.

“Game Pass Ultimate est devenu trop cher pour trop de joueurs.” Asha Sharma, la nouvelle dirigeante de Xbox depuis quelques semaines, l'admet, Microsoft n'aurait pas dû autant augmenter le prix de son abonnement au Game Pass en fin d'année dernière. En France, la hausse de tarif de la formule Ultimate, la plus chère, avait atteint les 50 %, pour un prix de 26,99 euros par mois.

Xbox rétropédale, mais sans que l'on revienne non plus aux anciens tarifs. “À partir d’aujourd’hui, le Game Pass Ultimate voit son prix passer de 26,99 € à 20,99 € par mois et celui du PC Game Pass passer de 14,99€ à 12,99€ par mois”, communique Microsoft. On assiste tout de même à une baisse de 6 € mensuels pour le Game Pass Ultimate.

Le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass coûtent moins cher, Call of Duty sacrifié

Il y aura cependant une contrepartie à cette diminution. “Dès cette année, les futurs épisodes de Call of Duty ne feront plus partie du catalogue du Game Pass Ultimate ni de celui du PC Game Pass dès leur sortie”, apprend-on. Call of Duty Modern Warfare 4, attendu pour octobre 2026, ne sortira donc pas tout de suite sur le Game Pass Ultimate. “Les nouveaux titres Call of Duty seront ajoutés au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pendant la période des fêtes suivante (soit environ un an plus tard). Les titres déjà présents dans le catalogue resteront quant à eux disponibles”, est-il précisé.

On savait que l'une des raisons principales de l'explosion du prix du Game Pass était la disponibilité day one de Call of Duty. Le manque de ventes lié à son accès par l'abonnement était répercuté directement dans le tarif du Game Pass, une situation extrêmement frustrante pour les nombreux joueurs qui n'ont que faire de Call of Duty.

À 21 € par mois, le Game Pass Ultimate redevient une option viable pour bien des joueurs. Avec Forza Horizon 6 qui arrive dans moins d'un mois, Gears of War E-Day cet été et Fable à l'automne, les joueurs devraient revenir en masse. Les abonnements Game Pass Premium et Game Pass Essential ne font l'objet d'aucun changement. Xbox veut clairement orienter les joueurs vers le Game Pass Ultimate en resserrant l'écart tarifaire entre ces offres.