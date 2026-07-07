Xbox Game Pass voit son nombre d’abonnés chuter, le service va-t-il bientôt mourir ?

En marge de l'annonce du plan de licenciement massif au sein de Xbox, on apprend également que son Game Pass est de moins en moins populaire. Son nombre d'abonnés est bien loin des prévisions très optimistes de Microsoft pour 2026, ce qui, surprise, est sûrement à imputer aux hausses de prix successives.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Semaine noire chez Xbox. Hier, la division gaming de Microsoft a annoncé un gigantesque plan de licenciement qui, à terme, impactera 3200 personnes. Si la firme tente de garder la face en laissant les studios que l'on pensait condamnés se débrouiller tout seuls à partir de maintenant, en coulisses, le navire continue de couler. Et la coque qui était censée le maintenir à flots n'arrive plus à éponger les pertes.

On apprend aujourd'hui dans les colonnes du Wall Street Journal que le Xbox Game Pass compte à ce jour 30 millions d'abonnés. Le service est en pleine perte de vitesse, puisqu'il comptait 34 millions d'utilisateurs en 2024. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une, que le pari du rachat d'Activision-Blizzard a lourdement échoué, l'ajout de Call of Duty au catalogue n'étant pas parvenu à attirer de nouveaux joueurs.

Sur le même sujet — De la pub sur le Game Pass pour payer l’abonnement moins cher ? Xbox envisage une formule à la Netflix

Les joueurs fuient massivement le Xbox Game Pass

Surtout, ce qui était censé être la poule aux œufs de Xbox ne parvient pas à décoller. Toujours selon le Wall Street Journal, Microsoft prévoyait que le Game Pass attire 77 millions d'abonnés en 2026. Lors du rachat d'Activision, on apprenait que la firme espérait en voir 100 millions d'ici 2030. Autant dire que le service est mal parti pour atteindre son objectif. Nul doute que la stratégie de Xbox est un pétard mouillé depuis le début.

En effet, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver la raison du départ de ces millions d'utilisateurs. L'énorme hausse du prix de l'abonnement d'octobre dernier a été pour de nombreux joueurs la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et la baisse commandée par la nouvelle patronne Asha Sharma il y a quelques mois n'est pas parvenue à inverser la tendance. 69 milliards de dollars investis pour tuer un service qu'ils étaient censés booster (licenciements et fermetures de studios en prime), en voilà un joli raté dont on se serait bien passé.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iPhone Air 2 : Apple va résoudre l’un des plus gros problèmes du premier modèle

L’autonomie n’était pas le point fort du premier iPhone Air, Apple devrait corriger le tir sur l’iPhone Air 2, qui serait doté d’une capacité de batterie bien supérieure. Malgré des…

TESS : le télescope chasseur d’exoplanètes de la NASA promet de découvrir bien plus de mondes que prévu

Le télescope spatial chasseur d’exoplanètes de la NASA, TESS, recelait dans ses données la présence d’une planète en dehors de notre système solaire. Chose normale, nous direz-vous. Toutefois, cet objet…

Ces mystérieuses sphères métalliques tombées du ciel ont forcé l’Australie à fermer une portion de plage

De curieuses boules de métal se sont échouées ce week-end sur une plage du Queensland, en Australie. Les secours ont aussitôt bouclé la zone et manipulé les objets en tenue…

Test Nothing Ear (3a) : la nouvelle référence des écouteurs TWS à 100 balles !

Après un an sans lancer la moindre paire d’écouteurs, Nothing revient avec les Ear (3a), version allégée des Ear (3) de 2025 et remplaçants des Ear (a). Vendus sous la…

La conductrice d’une Tesla a pu s’endormir à 100 km/h grâce à une simple paire de lunettes

Une automobiliste a traversé une autoroute canadienne profondément endormie au volant de sa Tesla. Ses deux enfants dormaient sur la banquette arrière pendant que la voiture roulait à 100 km/h….

Samsung Find gagne 2 nouveautés : l’application devient plus pratique que le réseau Google Find My

Les réseaux de localisation des constructeurs ne permettent pas seulement de retrouver des objets perdus, ils offrent également la possibilité de rester facilement en contact avec son entourage. Samsung Find,…

Facebook, Instagram : Meta risque une amende historique de 1400 milliards de dollars pour avoir rendu ses réseaux sociaux addictifs

Comme tous les géants de la tech, Meta est devenue coutumier des amendes records à plusieurs millions de dollars. Mais une nouvelle plainte déposée par quatre États américains pourrait bien…

Le Samsung Galaxy Book 4 perd 200 € : un PC portable Samsung de 15 pouces avec Core i5 à 599 €

Le Samsung Galaxy Book 4 15,6 pouces passe à 599,99 € chez Boulanger, au lieu de 799,99 €. La remise de 200 € rend ce PC portable plus accessible aux…

SFR lance une box 5G compatible Wi-Fi 7, avec décodeur TV en prime

Nouvelle venue dans les offres de l’opérateur SFR. Une box 5G Wi-Fi 7 accompagnée d’un décodeur TV. Cela en fait la première offre “triple play” via 5G en France. Voici…

Honor : la fiche technique du concurrent au Galaxy Z Fold 8 Ultra et à l’iPhone Ultra commence à se dévoiler

C’est désormais presque confirmé, Honor travaille bel et bien sur un smartphone pliable qui jouera sur le même terrain que le Galaxy Z Fold 8 Ultra et l’iPhone Ultra. Une…