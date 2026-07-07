Xbox Game Pass voit son nombre d’abonnés chuter, le service va-t-il bientôt mourir ?

En marge de l'annonce du plan de licenciement massif au sein de Xbox, on apprend également que son Game Pass est de moins en moins populaire. Son nombre d'abonnés est bien loin des prévisions très optimistes de Microsoft pour 2026, ce qui, surprise, est sûrement à imputer aux hausses de prix successives.

Semaine noire chez Xbox. Hier, la division gaming de Microsoft a annoncé un gigantesque plan de licenciement qui, à terme, impactera 3200 personnes. Si la firme tente de garder la face en laissant les studios que l'on pensait condamnés se débrouiller tout seuls à partir de maintenant, en coulisses, le navire continue de couler. Et la coque qui était censée le maintenir à flots n'arrive plus à éponger les pertes.

On apprend aujourd'hui dans les colonnes du Wall Street Journal que le Xbox Game Pass compte à ce jour 30 millions d'abonnés. Le service est en pleine perte de vitesse, puisqu'il comptait 34 millions d'utilisateurs en 2024. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une, que le pari du rachat d'Activision-Blizzard a lourdement échoué, l'ajout de Call of Duty au catalogue n'étant pas parvenu à attirer de nouveaux joueurs.

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Les joueurs fuient massivement le Xbox Game Pass

Surtout, ce qui était censé être la poule aux œufs de Xbox ne parvient pas à décoller. Toujours selon le Wall Street Journal, Microsoft prévoyait que le Game Pass attire 77 millions d'abonnés en 2026. Lors du rachat d'Activision, on apprenait que la firme espérait en voir 100 millions d'ici 2030. Autant dire que le service est mal parti pour atteindre son objectif. Nul doute que la stratégie de Xbox est un pétard mouillé depuis le début.

En effet, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver la raison du départ de ces millions d'utilisateurs. L'énorme hausse du prix de l'abonnement d'octobre dernier a été pour de nombreux joueurs la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et la baisse commandée par la nouvelle patronne Asha Sharma il y a quelques mois n'est pas parvenue à inverser la tendance. 69 milliards de dollars investis pour tuer un service qu'ils étaient censés booster (licenciements et fermetures de studios en prime), en voilà un joli raté dont on se serait bien passé.