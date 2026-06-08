Xbox Games Showcase 2026 : tous les jeux jouables sur le Game Pass dès leur sortie

Microsoft a dévoilé de nombreuses nouveautés à venir sur Xbox. Voici les dates de sortie de ceux accessibles sur le Game Pass “day one”, c'est-à-dire dès leur mise sur le marché.

xbox nouveau logo
Le nouveau logo de Xbox

C'est l'été. Et avec lui viennent les conférences où les développeurs annoncent leurs jeux vidéo à venir. Après un Summer Game Fest haut en couleurs, le Xbox Games Showcase a également réservé quelques bonne surprises.

Lire aussi – Microsoft envisagerait un Xbox Game Pass “à la carte”, donc moins cher ?

Si vous êtes détenteur d'un abonnement au Xbox Game Pass, vous pourrez lancer plusieurs des jeux annoncés dès leur sortie, et ce sans supplément. Afin que vous puissiez faire votre choix et cocher les dates correspondantes dans l'agenda, nous vous avons concocté une liste.

Xbox Game Pass : dates de sortie des jeux annoncés au Xbox Games Showcase 2026

Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts. En fonction de vos envies, vous allez devoir patienter plus ou moins longtemps, sachant que la date de sortie de certains titres se résument pour le moment à l'année 2027. Quoi qu'il en soit, voici la liste des jeux annoncés au Xbox Games Showcase 2026 jouables dès leur sortie sur le Xbox Game Pass, par date de la plus proche de nous à la plus éloignée :

  • Fallout 76 : Infestations – 2 juin 2026
  • Sea of Thieves : Custom Seas (saison 20) – 18 juin 2026
  • Where Winds Meet : Hidden Mountain – juillet 2026
  • Microsoft Flight Simulator 2024, mise à jour du monde 22 : Parcs Nationaux Américains – 4 juillet 2026
  • The Elder Scrolls Online : Retour de la Guilde des Voleurs – 8 juillet 2026
  • Halo : Campaign Evolved – 28 juillet 2026
  • Resonance : A Plague Tale Legacy – 27 août 2026
  • Microsoft Flight Simulator 2024 National Championship Air Races – automne 2026
  • Valor Mortis – 24 septembre 2026
  • Minecraft Dungeons II – 29 septembre 2026
  • Gears of War : E-Day – 6 octobre 2026
  • Castlevania : Belmont's Curse – 15 octobre 2026
  • Persona 4 Revival – 18 février 2027
  • Fable – 23 février 2027
  • Join Us – mars 2027
  • Spyro : A Realm Beyond – printemps 2027
  • Bad Magpie – 2027
  • Clockwork Revolution – 2027
  • Magicians : The Devil's Deal – 2027
  • Senua – 2027
  • State of Decay 3 – 2027
  • Wo Long 2 : Wings of Ember – 2027
  • Vivarium – 2027
  • Persona 6 – date à venir

Outre un nouveau Castelvania en 2D qui, on l'espère, fera honneur aux anciens opus, on peut retenir Vivarium. Avec son esthétique fortement inspirée du Studio Ghibli et son gameplay qui n'est pas sans rappeler Stardew Valley (entre autres), il promet d'être un bon “cosy game”.


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