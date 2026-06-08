Xbox Games Showcase 2026 : tous les jeux jouables sur le Game Pass dès leur sortie

Microsoft a dévoilé de nombreuses nouveautés à venir sur Xbox. Voici les dates de sortie de ceux accessibles sur le Game Pass “day one”, c'est-à-dire dès leur mise sur le marché.

C'est l'été. Et avec lui viennent les conférences où les développeurs annoncent leurs jeux vidéo à venir. Après un Summer Game Fest haut en couleurs, le Xbox Games Showcase a également réservé quelques bonne surprises.

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Si vous êtes détenteur d'un abonnement au Xbox Game Pass, vous pourrez lancer plusieurs des jeux annoncés dès leur sortie, et ce sans supplément. Afin que vous puissiez faire votre choix et cocher les dates correspondantes dans l'agenda, nous vous avons concocté une liste.

Xbox Game Pass : dates de sortie des jeux annoncés au Xbox Games Showcase 2026

Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts. En fonction de vos envies, vous allez devoir patienter plus ou moins longtemps, sachant que la date de sortie de certains titres se résument pour le moment à l'année 2027. Quoi qu'il en soit, voici la liste des jeux annoncés au Xbox Games Showcase 2026 jouables dès leur sortie sur le Xbox Game Pass, par date de la plus proche de nous à la plus éloignée :

Fallout 76 : Infestations – 2 juin 2026

Sea of Thieves : Custom Seas (saison 20) – 18 juin 2026

Where Winds Meet : Hidden Mountain – juillet 2026

Microsoft Flight Simulator 2024, mise à jour du monde 22 : Parcs Nationaux Américains – 4 juillet 2026

The Elder Scrolls Online : Retour de la Guilde des Voleurs – 8 juillet 2026

Halo : Campaign Evolved – 28 juillet 2026

Resonance : A Plague Tale Legacy – 27 août 2026

Microsoft Flight Simulator 2024 National Championship Air Races – automne 2026

Valor Mortis – 24 septembre 2026

Minecraft Dungeons II – 29 septembre 2026

Gears of War : E-Day – 6 octobre 2026

Castlevania : Belmont's Curse – 15 octobre 2026

Persona 4 Revival – 18 février 2027

Fable – 23 février 2027

Join Us – mars 2027

Spyro : A Realm Beyond – printemps 2027

Bad Magpie – 2027

Clockwork Revolution – 2027

Magicians : The Devil's Deal – 2027

Senua – 2027

State of Decay 3 – 2027

Wo Long 2 : Wings of Ember – 2027

Vivarium – 2027

Persona 6 – date à venir

Outre un nouveau Castelvania en 2D qui, on l'espère, fera honneur aux anciens opus, on peut retenir Vivarium. Avec son esthétique fortement inspirée du Studio Ghibli et son gameplay qui n'est pas sans rappeler Stardew Valley (entre autres), il promet d'être un bon “cosy game”.