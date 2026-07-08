Cette appli très pratique pour Android Auto vit ses derniers jours, son développeur jette l’éponge

Android Auto n'a jamais autorisé la lecture de vidéos sur l'écran de la voiture. Une appli détournée comblait ce manque pour des milliers d'utilisateurs à l'arrêt. Son développeur baisse aujourd'hui le rideau, après avoir livré une ultime mise à jour.

android auto
Crédits : Adobe Stock

Android Auto se limite volontairement à la navigation, la musique et les communications. Le but est d'éviter de détourner l'attention du conducteur pendant le trajet. La lecture de vidéos y reste donc bloquée par défaut, même véhicule à l'arrêt. Certains développeurs indépendants contournent cette restriction avec des applis à installer manuellement. Google a récemment détaillé sa refonte visuelle d'Android Auto, avec des flux vidéo à la clé. Rien d'aussi permissif, toutefois, que ces solutions parallèles diffusées en dehors des canaux officiels.

Parmi elles figure Fermata Xtream, une version modifiée de l'appli Fermata. Cet outil affiche des vidéos et de la télévision en direct sur l'écran de la voiture. Récemment, Google a confirmé qu'Android Auto va enfin fonctionner avec les smartphones verrouillés connectés en USB. La plateforme de Google gagne donc en confort, tandis que cet outil détourné, lui, s'apprête à disparaître. Son créateur, connu sous le pseudonyme Malebuffy, a annoncé mettre un terme à son travail sur cette appli très prisée des bricoleurs.

Fermata Xtream reçoit une dernière mise à jour avant l'arrêt de son développement

Avant de raccrocher, le développeur soigne sa sortie. Selon Android Authority, la mise à jour 2.3.1 corrige un maximum de bugs et nettoie l'appli en profondeur. Le menu principal réorganisé fonctionne enfin correctement. Une option permet même désormais d'en changer la couleur. La mise en miroir de l'écran a été simplifiée, avec des autorisations demandées une par une. Cette version ajoute aussi un support encore très expérimental du service Plex.

Malebuffy explique partir en vacances et n'avoir aucune intention de reprendre le projet à court terme. L'appli restera fonctionnelle, mais ne recevra plus de correctifs ni de nouveautés. Elle reposait sur un modèle payant, avec une version gratuite hébergée sur GitHub et un module à acheter pour débloquer les fonctions avancées. Les adeptes de la vidéo sur l'écran de leur voiture devront donc se tourner vers d'autres solutions du même genre. Ces alternatives naissent et disparaissent au gré de la motivation de leurs créateurs, sans jamais offrir de garantie sur la durée. Mieux vaut donc ne pas trop s'y attacher.


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