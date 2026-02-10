Steam : Windows 11 progresse chez les joueurs, mais Windows 10 fait de la résistance

Le derniers sondage sur le matériel des utilisateurs de la plateforme Steam est tombé. Il montre des chiffres relativement stables avec une petite particularité assez inattendue.

Steam
Crédits : 123RF

L'immense majorité des joueurs de jeux vidéo sur PC ne possède pas une machine de guerre capable de miner du bitcoin tout en assurant le rendu d'une vidéo en 6K et une partie de Crysis avec les paramètres graphiques poussés à fond. Il suffit de jeter un œil aux sondages publiés sur Steam pour s'en rendre compte. La plateforme utilisée chaque mois par plus de 130 millions de personnes selon les derniers chiffres vient justement de mettre en ligne le dernier.

On peut en déduire la configuration moyenne d'un joueur PC, en se rappelant que cela ne concerne que ceux qui passent par Steam. La première chose que l'on constate, c'est que la transition vers Windows 11 suit son cours. En plus d'être compatible avec les dernières nouveautés inhérentes aux jeux vidéo, le système d'exploitation profite de la fin du support de Windows 10 en octobre 2025. En revanche, ce dernier est loin d'être obsolète.

Windows 11 domine sur Steam, mais Windows 10 n'a pas dit son dernier mot

Si Windows 11 progresse de 0,11 % entre décembre 2025 et janvier 2026, Windows 10 enregistre une progression plus importante avec + 0,28 %. Les parts respectives des deux versions atteignent 66,71 % et 27,79 %. Il est possible que le sursis accordé aux utilisateurs européens et les innombrables bugs récents de Windows 11 aient participé à cette hausse surprenante. Quant au reste du “PC moyen”, les évolutions sont minimes.

Lire aussi – NVIDIA dit que cette mise à jour de Windows 11 ruine les graphismes de vos jeux

La carte graphique Nvidia RTX 4060 avec 8 Go de mémoire vidéo est toujours la plus populaire (4,16 %). La crise de la RAM n'encourage pas la mise à niveau, de même que pour les barrettes de mémoire vive : 40,24 % des joueurs en ont 16 Go, pas plus. Steam nous apprend enfin que plus de la moitié des “gamers” jouent en Full HD. 52,59 % possèdent en effet un écran affichant une définition de 1920 x 1080 pixels. Vu la situation actuelle dans le monde du PC, il y a fort à parier que les chiffres resteront stables sur février.


