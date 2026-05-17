Il perd ses bitcoins, l’IA le sauve : l’histoire improbable d’un portefeuille crypto à 400 000 dollars

Parfois, mémoire courte et investissements financiers ne font pas bon ménage. Un homme a ainsi perdu l’accès à pas moins de 400 000 dollars de bitcoin, qu’il a pu récupérer en utilisant l’IA Claude d’Anthropic.

Une main tient un Bitcoin / Crédit : Unsplash

Depuis son lancement en 2009, le bitcoin a pris une valeur considérable. En effet, si la cryptomonnaie valait initialement quelques centimes, le bitcoin s’achète plusieurs dizaines de milliers d’euros de nos jours. Et certains en profitent. En effet, les mafias blanchissent des milliards en cryptomonnaies sans se faire repérer. Mais d’autres perdent leurs bitcoins pour d’étonnantes raisons.

C’est notamment le cas de l’utilisateur X @cprkrn, qui vient de partager son expérience sur le réseau social d’Elon Musk. Une dizaine d’années auparavant, celui-ci a acheté 5 bitcoins. À l’époque, la cryptomonnaie valait environ 1 250 dollars. Mais aujourd’hui, le total des bitcoins en question vaut près de 400 000 dollars. Le retour sur investissement est donc considérable.

Seulement voilà : les bitcoins en question ne sont pas dans la poche de l’heureux élu. En effet, ceux-ci sont stockés sur un portefeuille Blockchain.com. Et c’est là que les ennuis commencent. En effet, l’homme affirme avoir modifié son mot de passe lorsqu’il était sous l’emprise du cannabis. Problème : celui-ci a complètement oublié son nouveau mot de passe.

Un retournement de situation inespéré

L’homme a donc passé des années à multiplier les tentatives pour retrouver son mot de passe Blockchain.com. Celui-ci aurait ainsi essayé des milliers de combinaisons différentes, en vain. Et c’est là qu’intervient l’intelligence artificielle. En effet, en ultime recours, l’individu a décidé de confier le « dossier » à Claude, l’IA d’Anthropic.

Dans ce cadre, l’homme a importé les fichiers de son ancien ordinateur universitaire dans Claude. Après avoir brièvement fouillé dans les archives, l’IA aurait finalement mis la main sur un texte mnémotechnique permettant de retrouver le mot de passe. @cprkrn a donc pu récupérer ses bitcoins, et les centaines de milliers de dollars qui vont avec. Fou de joie, l’homme a même indiqué vouloir nommer son enfant en l’honneur du PDG d’Anthropic, Dario Amodei.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un « perd » ses bitcoins de cette façon. L’un d’entre eux, Stefan Thomas, a également oublié son mot de passe. Celui-ci risque ainsi de perdre pas moins de 200 millions de dollars.

Mais l’histoire la plus originale concerne sans doute James Howells, qui a jeté dans une décharge un disque dur contenant 7500 BTC. L’homme a tout fait pour tenter de retrouver le précieux appareil, et a même demandé de l’aide à la NASA.


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