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Android corrige enfin l’un des plus gros défauts de l’application Téléphone

WhatsApp, Telegram ou encore Google Meet : nombreux sont les services de messagerie qui remplacent l’option Téléphone sur Android. Et, bonne nouvelle, l’ensemble des appels seront bientôt regroupés.

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Crédit : 123rf

En 2026, de plus en plus d’utilisateurs préfèrent se tourner vers des applications telles que Telegram, WhatsApp, Google Meet ou encore Instagram pour passer des coups de fil. Mais il ne faut pas oublier que votre smartphone Android dispose de la fonction… Téléphone. D’ailleurs, Google a changé le design de cette dernière avec une interface inspirée d’Android 16. Mais, si pratique soit-elle, l’application Téléphone a un vilain défaut.

En effet, Téléphone n’affiche pas les historiques des appels passés via des applications tierces, telles que WhatsApp et Telegram. Et pourtant, le plus gros concurrent d’Android, iOS, dispose de cette option depuis près de 10 ans. Mais rassurez-vous, les choses vont bientôt changer chez Google.

Android vient ainsi d’annoncer l’intégration prochaine des appels effectués via des applications de messagerie tierces dans Téléphone. La première appli concernée devrait logiquement être Google Meet. Mais d’autres services de messagerie, et en particulier WhatsApp, devraient bientôt suivre.

Téléphone sur Android : une nouveauté plus que bienvenue

Il devrait donc bientôt être possible de regrouper l’historique d’appels de plusieurs applications au sein de Téléphone sur Android. Mais un trop grand nombre d’applications ainsi regroupées pourrait devenir envahissant. Dans ce cadre, Google prévoirait également un bouton permettant d’exclure certaines applications.

Il est toutefois important de rappeler que tout le monde ne pourra pas profiter de cette amélioration. En effet, celle-ci est réservée à Android 16.1. Par ailleurs, son déploiement ne fait que commencer, avec seulement quelques Google Pixel bénéficiant de cette avancée pour l’application Téléphone.

Quoi qu’il en soit, Google ne cesse d’améliorer ses applications de communication. L’application Téléphone de votre mobile Android a par exemple récemment reçu une fonction particulièrement attendue. De son côté, Google Messages n’est pas en reste. En effet, celle-ci dispose désormais d’une nouvelle option qui va vous sauver la mise en cas d’erreur. Google Messages qui n'a plus rien à envier à l’un de ses principaux concurrents. L'application se rapproche de WhatsApp avec cette nouveauté très pratique qui va bientôt arriver pour les discussions de groupe.

Source : Google


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