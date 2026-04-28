La Xbox Helix pourrait coûter encore plus cher que prévu

Dans une récente interview, la dirigeante de Xbox Asha Sharma est interrogée sur le prix de la future console de Microsoft, la Xbox Helix. Elle n'a pas une très bonne nouvelle à annoncer.

Xbox Project Helix
Crédits : Xbox

La prochaine génération de console de salon arrive. Du moins celle de Sony et Microsoft, Nintendo ayant déjà sorti sa Switch 2 qui est bien parti pour rester quelques années. Du côté de la firme de Redmond, on attend la Xbox Helix, nom de code d'une machine qui s'apparente plus à un PC. Brouillant encore plus la frontière entre les deux plateformes, elle veut proposer les performances d'un ordinateur de jeu haut de gamme pour un prix “contenu”.

Si nous utilisons des guillemets, c'est parce que la Xbox Helix va coûter (très) cher pour une console. Et sûrement plus que prévu d'ailleurs. Voilà ce que laisse entendre Asha Sharma, qui a pris la tête de la division Xbox de Microsoft en février dernier.

Pourquoi il faut s'attendre à une hausse de prix pour la Xbox Helix

Vous connaissez déjà la réponse à cette question : encore et toujours à cause de la crise de la mémoire RAM. Interrogée sur le sujet, Asha Sharma ne cherche pas à cacher la vérité de la situation actuelle : “Tout cela forme un tout. Les coûts liés à la mémoire auront une incidence sur les prix et sur la disponibilité. Dans notre volonté d'être présents là où le monde se divertit, nous en tiendrons compte. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de communiquer un calendrier de lancement pour le moment“.

Notez que la dirigeante reste prudente et n'affirme rien de manière catégorique. Mais en lisant entre les lignes, c'est tout comme. Déjà que la Xbox Helix devrait afficher un prix entre 1 000 et 1 200 euros, il faut donc s'attendre à plus. La question est : est-ce que les consommateurs suivront ?

D'autant que Microsoft n'est pas une entreprise dans le besoin, loin de là. Vendre des consoles à perte, ou avec des marges très faibles, puis se rattraper sur les jeux et les abonnements, c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Pas sûr que les joueurs comprennent une hausse de prix.

Source : Game File


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