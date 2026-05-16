VPN : pourquoi le nouveau protocole Dausos pourrait bien révolutionner votre vie privée ?

Surfshark vient de lancer Dausos, le premier protocole VPN conçu spécifiquement pour les particuliers. Tunnel privé, chiffrement inédit, vitesse record : une première dans l'industrie.

Quand vous activez un VPN, vous faites confiance à un protocole pour acheminer vos données en toute sécurité. WireGuard, OpenVPN, IKEv2 : ces noms reviennent partout, et pour cause, ils sont fiables et éprouvés. Mais ils ont tous un point commun que les fournisseurs de VPN mentionnent rarement : aucun d'entre eux n'a été conçu pour vous. Ces protocoles ont été développés à l'origine pour les entreprises, puis adaptés tant bien que mal aux usages grand public. Surfshark a décidé de tout reprendre à zéro. Le résultat s'appelle Dausos.

Les protocoles VPN actuels ont tous un défaut en commun

Un protocole VPN, c'est la méthode utilisée pour faire transiter vos données entre votre appareil et le serveur VPN : il définit comment elles sont chiffrées, par quel chemin elles passent et à quelle vitesse elles arrivent à destination. C'est, en quelque sorte, la route et le véhicule à la fois.

WireGuard, OpenVPN et IKEv2 ont été conçus à l'origine pour des environnements professionnels, où la priorité est la stabilité des connexions entre des machines fixes, sur des réseaux contrôlés, avec des équipes techniques disponibles pour gérer les incidents. Un salarié en télétravail qui se connecte au réseau de son entreprise depuis un poste fixe, toujours sur la même box, n'a pas les mêmes besoins qu'un particulier qui bascule plusieurs fois par jour entre le Wi-Fi de son domicile, celui d'un café et ses données mobiles, depuis plusieurs appareils différents.

Le résultat, ce sont des tunnels partagés où le trafic de dizaines d'utilisateurs transite par le même canal, une consommation de ressources mal optimisée pour les appareils grand public, et une architecture qui n'a jamais été pensée pour s'adapter aux conditions de connexion changeantes du quotidien. Ces protocoles restent solides. Mais ils portent les traces de leur conception d'origine.

Dausos : un protocole construit pour les particuliers

Surfshark a choisi de ne pas bricoler l'existant. Dausos a été développé en partant d'une page blanche, avec une seule question : de quoi un utilisateur particulier a-t-il réellement besoin ?

La réponse la plus visible est le tunnel dédié. Là où les protocoles traditionnels font transiter le trafic de tous les utilisateurs connectés à un même serveur par un canal commun, Dausos attribue à chaque utilisateur son propre tunnel privé. Vos données ne croisent jamais celles des autres, ce qui réduit considérablement les risques d'interférence et de fuite.

Sur le plan du chiffrement, Dausos introduit une première dans l'industrie : l'algorithme AEGIS-256X2, qu'aucun VPN commercial n'avait utilisé jusqu'ici. Plus rapide que l'AES-GCM qui équipe les protocoles standards, il est aussi conçu pour résister aux ordinateurs quantiques, dont la puissance de calcul pourrait à terme rendre obsolètes les protections actuelles. Une connexion qui ne se contente pas de protéger vos données aujourd'hui, mais aussi dans dix ans.

Le protocole s'adapte également en temps réel aux conditions de votre réseau et aux capacités de votre appareil, que vous soyez en fibre, en Wi-Fi public ou en données mobiles. Les gains de vitesse annoncés atteignent 30 % par rapport aux protocoles standards. Enfin, la sécurité de Dausos a été vérifiée par Cure53, cabinet de référence en audit de cybersécurité, ce qui ne laisse pas de place au doute sur ses fondations.

Tunnel privé, chiffrement inédit : ce que gagne l'utilisateur

Toute cette architecture technique se traduit par des bénéfices très directs au quotidien. Le plus immédiat : la vitesse. Sous VPN, la navigation est traditionnellement plus lente, car le chiffrement et le reroutage du trafic ont un coût en termes de performances. Avec Dausos et son chiffrement AEGIS-256X2 optimisé pour le matériel récent, cet écart se réduit sensiblement.

L'autre bénéfice est plus discret mais tout aussi important : votre trafic ne se mélange plus à celui des autres utilisateurs. Un tunnel partagé, c'est un peu comme une autoroute à plusieurs voies sans séparation physique. Un tunnel dédié, c'est votre propre route, fermée aux autres. Moins d'exposition, moins de risques.

Enfin, la résistance post-quantique place Dausos dans une catégorie à part. Les ordinateurs quantiques n'ont pas encore la puissance nécessaire pour casser les chiffrements actuels, mais les experts s'accordent à dire que ce n'est qu'une question de temps. Les données chiffrées aujourd'hui peuvent être stockées et déchiffrées plus tard : se protéger maintenant, c'est aussi protéger ce que vous envoyez aujourd'hui.

Découvrir Dausos chez SurfShark

Les protocoles VPN n'avaient pas évolué en profondeur depuis des années. Dausos rompt avec cette logique : premier protocole de l'industrie pensé dès le départ pour les particuliers, il apporte un tunnel privé, un chiffrement inédit et des vitesses qu'aucun protocole adapté d'un usage entreprise ne pouvait offrir. Surfshark ouvre ici une nouvelle page pour les VPN grand public. Dausos est disponible dès maintenant sur macOS via l'application Surfshark, avec un déploiement sur les autres plateformes prévu prochainement. Si vous êtes sur macOS, il serait dommage de ne pas l'essayer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SurfShark.