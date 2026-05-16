Gemini Intelligence : Google prépare une IA ultra-gourmande, les anciens smartphones Android laissés de côté

La suite d’outils d’IA de Google, sobrement baptisée Gemini Intelligence, est sur le point de débarquer. Mais les appareils Android les moins récents n’en bénéficieront probablement pas.

L’intelligence artificielle s’immisce toujours plus au cœur de votre smartphone. En effet, les fabricants redoublent d’inventivité pour injecter toujours plus d’IA dans les appareils. Apple est par exemple en train de développer une version de Siri boostée à l’IA. De plus, l’App Store de l’entreprise pourrait être profondément modifié, Apple prévoyant d’y introduire des agents d’IA, selon un rapport. Mais c’est cette fois au tour de Google, qui a récemment dévoilé Gemini Intelligence, une suite d’outils d’IA qui pourrait, elle aussi, tout changer.

Toutefois, les utilisateurs d’appareils Android relativement anciens pourraient être déçus. En effet, Google a récemment partagé les spécifications requises pour pouvoir bénéficier de Gemini Intelligence. Et elles ne vont pas plaire à tout le monde. La suite d’outils d’IA de Google nécessite en effet des appareils plutôt costauds.

Gemini Intelligence : quels appareils compatibles avec la suite d’IA de Google ?

Tout d’abord, Google précise que les appareils concernés doivent disposer d’au moins 12 Go de RAM. Et c’est déjà un problème. En effet, certaines rumeurs laissent entendre que le prochain smartphone de la marque, le Pixel 11, pourrait être limité à 8 Go pour sa version de base. Cette initiative aurait été prise pour compenser les conséquences de l’actuelle crise de la RAM dont de nombreux fabricants sont victimes.

Ensuite, Google explique que Gemini Intelligence nécessite la prise en charge de Gemini Nano v3 ou supérieur. Et c’est encore un problème. En effet, la plupart des appareils Android compatibles avec Gemini Nano v3 sont très récents.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, ou encore les Pixel 10 Pro Fold. Côté Samsung, la liste d’appareils compatibles avec Gemini Nano v3 est encore plus mince. Les appareils de la marque coréenne compatibles avec la v3 de Gemini Nano sont les Galaxy S26, Galaxy S26+ et les Galaxy S26 Ultra.

Il se pourrait donc que certains appareils plus anciens, tels que les Google Pixel 9, les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z TriFold, ne soient pas compatibles avec Gemini Intelligence. En effet, ces derniers sont compatibles avec Gemini Nano v2, et non Gemini Nano v3.