Un astéroïde géant va frôler la Terre, sommes-nous menacés ?

Un astéroïde mesurant jusqu’à 35 m de diamètre se dirige vers nous. Ce dernier, baptisé 2026 JH2, frôlera notre planète dans les prochains jours.

L’espace profond regorge d’astéroïdes de toutes tailles, et de toutes formes. Toutefois, les scénarios à la Armageddon n’arrivent pas tous les jours, loin de là. D’ailleurs, d’innombrables bolides spatiaux croisent régulièrement notre route, sans que vous le sachiez. L’année dernière, un astéroïde baptisé 2025 TF est passé juste au-dessus de la Terre, et personne ne l’a vu venir. Mais cette fois, vous voilà prévenus.

En effet, la planète Bleue va recevoir un nouveau visiteur venu des tréfonds de l’espace. Il s’agit d’un astéroïde d’une taille considérable, baptisé 2026 JH2. Celui-ci a été repéré par des astronomes du Mount Lemmon Survey, en Arizona, ainsi que par leurs collègues du Farpoint Observatory, dans le Kansas. Toutefois, pas besoin d’observatoires professionnels pour en profiter.

L’astéroïde 2026 JH2 menace-t-il notre planète ?

L’astéroïde 2026 JH2 affiche un diamètre situé entre 15 et 35 mètres. En se rapprochant de la Terre, sa magnitude pourrait passer de 21,3 à 12,8. En d’autres termes, il serait possible d’observer le bolide spatial à l’aide d’un simple télescope amateur. Toutefois, on ne devrait pas avoir besoin de faire exploser l’astéroïde à l’aide d’une bombe nucléaire.

En effet, 2026 JH2 passera à environ 90 000 km de la surface terrestre, ce qui nous laisse une marge de sécurité appréciable. Détecté pour la première fois le 10 mai 2026, l’astéroïde frôlera la planète bleue demain, le lundi 18 mai 2026.

La Terre est régulièrement frappée par des objets de petite taille, qui se consument rapidement dans l’atmosphère. Et seuls les plus gros d’entre eux sont capables de faire des dégâts, si tant est qu’ils atteignent directement notre planète. Heureusement, la plupart d’entre eux auraient été découverts par les astronomes.

« Nous estimons qu’il existe environ mille objets de plus d’un kilomètre et nous en avons découvert 95 %. », explique Juan Luis Cano, du bureau de défense planétaire de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). « Ce sont eux qui pourraient provoquer une catastrophe mondiale. »

Bien que le danger soit extrêmement faible, plusieurs mesures sont prises pour se préparer au pire. Pour savoir si un astéroïde va détruire la Terre, la NASA va par exemple utiliser ce télescope à la pointe de la technologie. Par ailleurs, une fondation veut protéger la Terre des astéroïdes avec des outils open source.